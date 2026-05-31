En desarrollo de operativos realizados durante este domingo 31 de mayo, detectives de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del Departamento de Policía Atlántico lograron la captura de dos personas requeridas por la justicia y la ubicación de un ciudadano que figuraba como desaparecido.

El primer procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Santa Lucía, donde los investigadores hicieron efectiva una orden judicial contra Walberto Iriarte González, de 59 años, señalado por el delito de explotación sexual y comercial de persona menor de 18 años. La diligencia se realizó en las instalaciones del Megacolegio Santa Lucía, como parte de las acciones contempladas en el denominado Plan Cazador, en medio de la jornada electoral.

De igual manera, en el municipio de Sabanalarga fue capturado Carlos Andrés Jiménez Jiménez, de 39 años, quien era requerido por las autoridades mediante orden judicial por el delito de homicidio. La detención se efectuó al interior de la Institución Educativa Técnica Comercial.

Por otra parte, en desarrollo del ‘Plan Desaparecido’, detectives de la Sijín lograron ubicar a Efraín Amador Rivera Díaz en el municipio de Suan. Según el reporte oficial, el ciudadano fue encontrado en la Institución Educativa Adolfo Bolívar Marenco mientras ejercía su derecho al voto durante la jornada electoral.

Las autoridades señalaron que los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para continuar con los respectivos procesos judiciales, mientras que la ubicación de la persona reportada como desaparecida permitió esclarecer su paradero y verificar su estado.