Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer el asesinato de Jesús Antonio Rada Pacheco, de 38 años, ocurrido la noche de este jueves 28 de mayo en el corregimiento de Colombia, zona rural del municipio de Sabanalarga.

De acuerdo con la información entregada por la Policía del Atlántico, la víctima se movilizaba en motocicleta por una vía del sector cuando fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en otro vehículo similar.

Según el reporte oficial, los agresores dispararon contra Rada Pacheco en repetidas ocasiones, impactándolo en la cabeza. El hombre fue auxiliado y llevado a un centro médico del casco urbano de Sabanalarga, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Aunque el caso es manejado inicialmente como un hecho de sicariato, habitantes del corregimiento señalaron que el crimen también podría estar relacionado con un intento de atraco.

Versiones recopiladas por las autoridades indicaron que los delincuentes habrían intentado quitarle la motocicleta a la víctima y que esta, presuntamente, habría opuesto resistencia antes de ser atacada a bala.

Tras el homicidio, la Policía Nacional anunció el despliegue de operativos especiales y patrullajes en la zona rural de Sabanalarga para reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos violentos.

Asimismo, un equipo integrado por agentes de la Sijín y funcionarios del CTI de la Fiscalía asumió las labores investigativas y de recolección de pruebas para identificar y capturar a los responsables del crimen.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea 123 o mediante contacto con las patrullas policiales del sector, bajo absoluta reserva.