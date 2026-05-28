En una reacción inmediata y efectiva, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de un joven de 18 años, tras ser señalado como el presunto responsable de agredir con arma de fuego a una mujer y a un hombre de 30 y 23 años, durante la tarde de ayer en el municipio de Polonuevo.

Leer más: Domiciliario Wayúu fue asesinado de una mortal puñalada al oponerse a un robo en La Ceiba

Los hechos se presentaron aproximadamente las 6:38 p. m., en una vivienda del barrio La Loma, donde, según las investigaciones preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a lugar y, sin mediar palabras, desenfundaron un arma de fuego y atacaron a dos víctimas, para luego emprender la huida.

Tras recibir el reporte de la comunidad, la Policía del Atlántico activó de manera inmediata el protocolo de seguridad conocido como “Plan Candado”, logrando interceptar y capturar a uno los agresores, quien fue señalado por la comunidad como presunto responsable de ocasionar lesiones personales a la mujer y al joven.

El capturado es conocido con el alias de Jhon Wick, y presenta dos anotaciones en el SPOA por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de lesiones personales y los que la Fiscalía determine en el proceso de judicialización.

Los lesionados, identificados como Jesús David Castillo Rangel y Dayana Jiménez, quienes fueron auxiliadas oportunamente y trasladadas a un centro médico asistencial. Ambos se encuentran bajo observación médica y su estado de salud es estable.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del departamento de Policía Atlántico, indicó: “Este resultado demuestra la efectividad de la articulación entre la comunidad y nuestras patrullas. No vamos a permitir que hechos que generen riesgo o alteren la tranquilidad de los atlanticenses queden sin respuesta”.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, y destaca la importancia de la denuncia oportuna y del trabajo articulado entre la comunidad, para prevenir hechos que afecten la tranquilidad de los ciudadanos.