Un nuevo hecho de sangre sacudió al municipio de Sabanalarga durante la tarde de este lunes 25 de mayo, luego de que un hombre fuera asesinado con arma de fuego en el interior de su vivienda.

La víctima fue identificada por las autoridades como Cristian David Ahumada Villanueva, de 30 años y conocido con el alias de Cristian Bru, quien se encontraba compartiendo con familiares en su residencia, ubicada en el barrio Los Robles, cuando ocurrió el ataque sicarial.

De acuerdo con el reporte entregado por el Departamento de Policía Atlántico, un sujeto ingresó al inmueble y, tras solicitarle un cigarrillo a Ahumada Villanueva, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras el atentado, familiares y vecinos auxiliaron al hombre y lo trasladaron de inmediato hasta el hospital E.S.E. de Sabanalarga. Sin embargo, el personal médico informó que ingresó sin signos vitales.

Las autoridades señalaron además que la víctima registraba siete anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos relacionados con homicidio, tráfico y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.

En esa línea, las autoridades recordaron que en abril del año anterior Ahumada Villanueva había sido detenido junto con otros tres sujetos, en medio de la operación denominada ‘Apolo’, en el mismo municipio de Sabanalarga.

Durante la investigación se logró establecer que los capturados eran integrantes del grupo delincuencial ‘B.R.C’ o ‘Bloque de Resistencia Caribe’, más conocidos como Los Costeños.

Además, en ese momento informaron que se dedicaban a las actividades delincuenciales como cobro de extorsiones a pequeños, medianos y grandes comerciantes de los municipios de Repelón, Manatí, Sabanalarga y Luruaco.

Cuatro delincuentes de ‘Los Costeños’ fueron capturados en Sabanalarga por extorsión

La Policía Atlántico indicó que agentes de investigación criminal adelantan las labores correspondientes para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero del responsable.