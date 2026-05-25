Un trágico siniestro vial cobró la vida de un motociclista tras ser arrollado por un tractocamión en la vía Oriental, jurisdicción del municipio de Santo Tomás, durante la noche del domingo 24 de mayo.

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La víctima fatal fue identificada como Jorge Armando Gutiérrez Montenegro.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 10:50 p. m., el occiso conducía una motocicleta marca Baja, a la altura del kilómetro 59+300. Durante el recorrido, al parecer, intentó adelantar un vehículo que estaba delante de él.

No obstante, terminó colisionando con un tractocamión de marca International que transitaba en el sentido contrario, siendo arrollado de forma violenta por el vehículo de carga pesada.

Gutiérrez Montenegro quedó tendido en el pavimento, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades competentes realizaron la inspección técnica al cadáver y los actos urgentes correspondientes.

Agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento del Atlántico atendieron el caso y adelantan las labores investigativas para esclarecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

La Policía Nacional invita a todos los actores viales a respetar las normas de tránsito, evitar maniobras peligrosas como el adelantamiento indebido y adoptar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar la vida en las vías del departamento.