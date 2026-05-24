Un hecho de violencia se registró en la mañana del sábado 23 de mayo en el barrio La Milagrosa del municipio de Malambo, donde un hombre resultó lesionado tras ser atacado con arma de fuego por un sujeto desconocido.

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La víctima fue identificada como Isaías David Almanza Arrieta, quien fue impactado por varios disparos en hechos ocurridos a eso de las 10:40 de la mañana en la calle 16 con carrera 5 Sur.

Según las autoridades, Almanza Arrieta se encontraba laborando en un taller de motocicletas del sector cuando, al lugar, llegó un sujeto a pie. Sin mediar palabra, el hombre habría desenfundado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra su integridad, para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

El hombre herido fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento su estado de salud es reservado.

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Por otro lado, versiones entregadas por unidades que atendieron el caso señalan que la víctima estaría presuntamente relacionada con la venta de sustancias estupefacientes en el sector. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades competentes y forma parte de la investigación.

Las autoridades iniciaron las indagaciones correspondientes para esclarecer los móviles del ataque e identificar al responsable de este hecho violento que genera preocupación entre los habitantes del sector.