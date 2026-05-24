La Policía Nacional, a través de las unidades del GAULA, continúa desarrollando diferentes actividades preventivas en Barranquilla y su área metropolitana con el objetivo de evitar que los ciudadanos sean víctimas del delito de extorsión y fortalecer la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Leer más: Un muerto y un herido tras atentado a las afueras de un establecimiento comercial en el barrio San Luis

Estas jornadas se vienen adelantando mediante acercamientos permanentes con el sector comercio, el sector transporte y la comunidad en general, llevando recomendaciones de autoprotección, orientación y acompañamiento frente a las distintas modalidades utilizadas por delincuentes para cometer extorsiones.

Dentro de estas acciones preventivas, uniformados del GAULA en compañía de Policía Comunitaria vienen desarrollando espacios pedagógicos y cursos rápidos dirigidos a la ciudadanía, donde se brinda información práctica para identificar cuándo una llamada podría provenir del sector carcelario o estar relacionada con una posible extorsión.

A través de estas recomendaciones se orienta a las personas sobre cómo reconocer señales de alerta, verificar información y actuar de manera oportuna ante cualquier intento de intimidación o exigencia económica.

De igual manera, se vienen realizando campañas puerta a puerta en diferentes sectores de Barranquilla y su área metropolitana, difundiendo los carteles de los más buscados con el fin de fortalecer la participación ciudadana y obtener información que contribuya a la identificación y ubicación de personas vinculadas a este delito.

El señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez manifestó que la Policía Nacional continuará desarrollando estas actividades preventivas y operativas en Barranquilla y su área metropolitana como parte de la estrategia institucional para contrarrestar el delito de la extorsión, reiterando el compromiso permanente de seguir trabajando por la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de todos los ciudadanos.

Finalmente, la Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad delictiva, hecho sospechoso o información relacionada con extorsión a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.

La denuncia ciudadana continúa siendo fundamental para prevenir este delito y avanzar en la judicialización de quienes afectan la tranquilidad de los barranquilleros y atlanticenses.