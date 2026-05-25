Un atentado sicarial de película se registró en la mañana de este lunes 25 de mayo en el norte de Barranquilla, en la calle 84 con 43B, dejando varios heridos y tres capturados, de los cuales dos resultaron heridos.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados habrían intentado atacar a una persona que contaba con esquema de seguridad, el cual respondió al atentado y hubo intercambio de disparos.

🚨 Balacera en el norte de Barranquilla deja un capturado y varios heridos ➡️ https://t.co/nRvIfuuST6 pic.twitter.com/6aoo6DmT6T — EL HERALDO (@elheraldoco) May 25, 2026

Se conoció que al menos tres personas resultaron heridas y los atacantes fueron capturados, quieness, al parecer, portaban una mini uzi.

Los lesionados fueron trasladados a la Clínica Reina Catalina.

Jeisson Gutierrez

De otra parte, testigos informan que el ataque armado iba en contra de una empresa de vigilancia.

El general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que se produjo reacción del GAULA del Ejército, que se encontraba en la zona haciendo una actividad operacional propia de su misión.

“En este momento con unidades de la Fiscalía General de la Nación y la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional se están adelantando las actividades concernientes para adelantar la investigación judicial del caso”, aseguró el comandante de la Mebar.

Asimismo, confirmó la incautación de un fusil, una submetalladora y dos pistolas.