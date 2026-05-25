En el asentamiento Nanaechpo, en el resguardo Iroka de Agustín Codazzi, donde habita gran parte de la comunidad Yukpa se realizó una jornada de salud mental, prevención y capacitación en cuanto a la ruta de atención integral contra la violencia de género.

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Este espacio fue coordinado por el equipo especializado de Dusakawi EPSI, el cual se enfocó en sensibilizar a los habitantes sobre las distintas manifestaciones del maltrato físico, psicológico y económico, ofreciendo pautas claras para detectar señales de riesgo y activar los canales de denuncia de manera oportuna.

El encuentro se convirtió en un escenario de participación activa para las mujeres y la infancia del resguardo, quienes bajo la premisa ‘Mi cuerpo, mi territorio sagrado’, trabajaron en el auto reconocimiento y el valor del cuidado propio dentro del entorno comunitario.

Mediante esta intervención, la entidad prestadora de salud reafirma la efectividad de sus programas institucionales, los cuales logran articular la atención en salud mental con la cosmovisión y el respeto por las leyes tradicionales, usos y costumbres del pueblo Yukpa.