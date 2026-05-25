BOGOTÁ. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, presentó este lunes el despliegue operacional del Plan Democracia de cara a las elecciones presidenciales de primera vuelta del próximo domingo 31 de mayo, para el que se dispondrán 228 mil uniformados para garantizar las votaciones y el orden público.

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El funcionario hizo además un llamado a la “madurez” frente a las versiones y comentarios sobre un eventual estallido social tras los comicios. En este sentido, pidió responsabilidad en medio del ambiente político que vive el país y aseguró que cualquier información relacionada con posibles hechos de alteración del orden público debe ser denunciada ante las autoridades.

De igual modo, el jefe de la cartera de seguridad confirmó modificaciones en el cronograma de pruebas del fusil Jaguar luego de que dos uniformados resultaran lesionados por una explosión en la nueva arma colombiana. Sánchez aseguró al respecto que el proceso continuará bajo estrictos controles y afirmó que “nuestros militares y policías van a tener en sus manos un fusil 100% confiable”.

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En medio de una rueda de prensa, junto con la cúpula militar, explicó que el Plan Democracia se desarrollará sobre cuatro ejes principales: protección a candidatos presidenciales, seguridad en los puestos de votación, transparencia electoral y seguridad informática.

Confirmó el ministro que continuarán vigentes las recompensas para quienes suministren información relacionada con delitos electorales y para quienes den información que permita prevenir o neutralizar posibles atentados contra candidatos presidenciales. Por ello, invitó a los ciudadanos a reportar posibles irregularidades electorales a través de la línea 157.

Además, señaló que la operación institucional estará coordinada mediante 35 puestos de mando unificados distribuidos en distintas regiones del país.

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Así mismo, indicó que del total de uniformados desplegados, 128.000 estarán destinados específicamente a la protección de 5.720 puestos de votación ubicados en distintas regiones del país.

Las autoridades señalaron también que fueron identificados 393 puntos específicos entre corregimientos, veredas, barrios y sectores donde existen factores asociados a posibles afectaciones electorales, por lo que se priorizaron 38 municipios ubicados en 17 departamentos del país.