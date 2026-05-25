Luego de once días de la muerte de la cantadora Sonia Bazanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina ocurrida en Celaya, México, este miércoles 27 de mayo, su cuerpo será trasladado a Bogotá, donde será motivo de homenajes. Así lo ha confirmado su familia a través de sus redes sociales.

Lea aquí: Valledupar rinde homenaje a Rafael Escalona en el centenario de su natalicio

“Con profundo respeto y gratitud por su legado compartimos la programación preliminar de las jornadas de despedida y homenaje póstumo a Totó la Momposina”, explicaron y acompañaron el mensaje con un afiche en el que detallan la velación y homenaje póstumo a la maestra.

“Debido a que la maestra residía en Celaya, México, lugar donde ocurrió su deceso, actualmente estamos en el proceso de repatriación de su cuerpo a la ciudad de Bogotá el 27 de mayo en horas de la mañana”, explicaron.

Sobre la recomendación de vestuario para los asistentes, indicaron a vestir prendas de colores o blanco (no usar color negro).

La velación y homenaje oficial en cuerpo presente será este miércoles en el Capitolio Nacional en Bogotá entre las 3:00 p. m. a las 4:30 p. m. Allí se vivirá el homenaje póstumo oficial del Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Además habrá una presentación oficial de Los Tambores de Totó con artistas invitados. Habrá transmisión oficial a través del Canal del Congreso.

El jueves 28 de mayo será la Eucaristía y Cremación en la Catedral Primada de Colombia de Bogotá. A las 9:00 a. m. será la eucaristía de despedida en honor a Totó la Momposina. A las 9:45 a. m. será la salida de la carroza hacia el crematorio Jardines del Recuerdo.

Le puede interesar: “Nosotros los autistas vinimos a iluminar el mundo”: Gustavo Romero

El 29 de mayo en Mompox, Bolívar, será la ceremonia conmemorativa y ritual privado en el Río Magdalena y al atardecer con familia y allegados.