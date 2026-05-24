Los frascos de vidrio que comúnmente vienen con mermeladas, conservas u otros alimentos se han vuelto parte habitual en los hogares, al punto de consolidarse como una tendencia de reutilización. Su resistencia y la capacidad de conservar productos por más tiempo los convierten en recipientes ideales para darles una segunda vida.

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Muchas personas los utilizan para almacenar especias, cereales, semillas o pequeños artículos domésticos, aprovechando su funcionalidad y contribuyendo, además, a la reducción de residuos.

No obstante, hay un inconveniente recurrente: las etiquetas adhesivas que traen estos envases. En numerosos casos, los adhesivos son difíciles de retirar y dejan restos de papel o pegante sobre el vidrio, lo que afecta su presentación y complica su reutilización. Esto se convierte en un problema para quienes buscan reaprovecharlos en la cocina, la organización del hogar o incluso en proyectos decorativos.

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Métodos para retirar etiquetas de los frascos sin dejar residuos

Al momento de reutilizar frascos de vidrio, uno de los principales retos es eliminar por completo las etiquetas y, sobre todo, los restos de pegamento. Sin embargo, existen distintas técnicas caseras que permiten limpiarlos de forma sencilla y efectiva.

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Uno de los procedimientos más utilizados es el calor directo. Con ayuda de un secador de cabello, se aplica aire caliente sobre la etiqueta durante unos segundos. Esto ablanda el adhesivo y facilita que el papel se desprenda sin dificultad, reduciendo la cantidad de residuos que quedan en la superficie. Si aún quedan restos, el proceso puede repetirse y luego finalizar la limpieza con un paño suave hasta dejar el vidrio completamente limpio.

Este método, compartido por Avery Blog, es especialmente útil cuando las etiquetas están muy adheridas y no se desprenden fácilmente con otros intentos. La recomendación principal es evitar raspar con fuerza, ya que el calor hace la mayor parte del trabajo y protege el material del frasco.

Otra alternativa consiste en lavar previamente el recipiente y luego pasarlo por el lavavajillas utilizando la temperatura más alta disponible. El calor combinado con el vapor ayuda a debilitar el adhesivo, haciendo que muchas etiquetas se desprendan casi por completo. Es una opción práctica cuando se trata de varios frascos al mismo tiempo.

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En caso de no contar con lavavajillas, también se puede recurrir al remojo prolongado en agua caliente con jabón. De acuerdo con Lincoln Rowing, este proceso ayuda a suavizar tanto el papel como el pegamento, aunque puede requerir más tiempo para lograr resultados óptimos.

Cuando la etiqueta ya fue retirada pero quedan restos pegajosos, el aceite de oliva puede ser una solución eficaz. Se aplica sobre la zona afectada y se deja actuar durante aproximadamente una hora. Luego, con un paño húmedo y agua tibia, los residuos suelen desprenderse con facilidad, dejando la superficie limpia.

Este recurso doméstico aprovecha productos comunes de la cocina y evita el uso de químicos más agresivos. Además, resulta útil en casos de adhesivos resistentes, ya que ayuda a descomponerlos sin dañar el vidrio. Según World Day, este tipo de aceite puede eliminar la mayoría de residuos adhesivos en pocos minutos.

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Finalmente, para los casos más difíciles, otra opción es el uso de quitaesmalte con acetona. Se humedece el área afectada, se deja actuar por un corto tiempo y luego se frota con un paño hasta retirar el pegamento. Aunque es un método muy efectivo, Campaign for Safe Cosmetics recomienda utilizarlo en espacios ventilados y evitar el contacto prolongado con la piel.