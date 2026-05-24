JOHNY OLIVARES

El sonido de los tambores, el color de los vestuarios y la energía de las comparsas se tomaron este domingo el Teatro de Bellas Artes de Barranquilla, donde desde las 10:00 de la mañana se realizó el ensayo general de “Carnaval de Barranquilla al Mayor”, la puesta en escena que llevará por primera vez la esencia de la fiesta barranquillera al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.

En la jornada participaron la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, el rey Momo Adolfo Maury Cabrera y 120 bailarines pertenecientes a distintos grupos folclóricos y comparsas de la ciudad, quienes ensayaron cada uno de los cuadros artísticos utilizando los vestuarios oficiales que harán parte del espectáculo.

La puesta en escena, que se desarrollará en Bogotá en el marco de la temporada “Colombia es música”, propone un recorrido por las raíces culturales del Caribe colombiano a través de la danza, la música y las expresiones tradicionales que hacen del Carnaval de Barranquilla una de las fiestas más representativas del país.

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Durante varias horas, los bailarines y los directores ajustaron coreografías, tiempos y detalles técnicos de un espectáculo que busca trasladar al escenario teatral toda la fuerza y espontaneidad que caracteriza al Carnaval en las calles de Barranquilla.

Tradición y ancestralidad Caribe

“Carnaval de Barranquilla al Mayor” estará dividido en cuatro grandes momentos: “Llamado de tambores”, “Raíces de libertad”, “Explosión del Carnaval” y “Fiesta y tradición viva”, escenas que narran el recorrido histórico y cultural del Caribe colombiano desde sus raíces ancestrales hasta la celebración contemporánea que hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La propuesta busca mostrar que el Carnaval es mucho más que una fiesta. A través de cada danza y representación artística se pretende evidenciar cómo generaciones de hacedores, músicos y artistas han mantenido viva una tradición que continúa evolucionando sin perder su esencia.

Esta presentación contará con una combinación de elementos folclóricos y contemporáneos que permitirán traducir la energía de la calle al lenguaje teatral, manteniendo la autenticidad, alegría y creatividad que identifica a la fiesta barranquillera.

Esta iniciativa hace parte de una estrategia de proyección de ciudad impulsada por la Alcaldía de Barranquilla para seguir posicionando a la capital del Atlántico como un destino cultural, turístico y creativo a nivel nacional e internacional.

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“Barranquilla dejará una huella imborrable”: Juan Ospino

El director de Carnaval S.A.S., Juan Ospino, destacó que esta presentación marcará un momento histórico para la ciudad, teniendo en cuenta que será la primera vez que el Carnaval llegue al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.

“Marca un hito porque Bogotá es un punto de encuentro de toda Colombia y de muchos escenarios del mundo. Poder llevar esta representación de nuestro Carnaval de Barranquilla es un encuentro con nuestra historia, con nuestra ancestralidad y con nuestro saber”, expresó a esta casa editorial.

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Ospino señaló además que la presencia de Barranquilla en la capital permitirá mostrar el valor cultural y social de la fiesta más allá del baile y la música.

“El Carnaval de Barranquilla es más que danza y más que música; es el reencuentro con nuestra ancestralidad y la posibilidad de dialogar con otras culturas. Esta es una forma también de promocionar a Barranquilla como un destino de turismo cultural”, afirmó.

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El directivo también resaltó el compromiso de los artistas y hacedores que participan en la producción, asegurando que el público bogotano conectará con la esencia Caribe.

“Barranquilla siempre logra transmitir esa conexión porque hace parte de nuestra esencia. Estoy seguro de que esta no será la excepción y que la ciudad dejará una huella imborrable en el público que verá este espectáculo”, sostuvo.

Además de promover el patrimonio cultural de la ciudad, la iniciativa busca fortalecer sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía y las industrias creativas, generando nuevas oportunidades para los hacedores del Carnaval y para toda la cadena económica que gira alrededor de la fiesta.