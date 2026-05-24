“Es una suerte que después de tantos años siga mi carrera contra viento y marea”, afirma en una entrevista con Efe el cantante Raphael, que planea volver al estudio este mismo año para grabar un nuevo álbum dedicado a México.

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Sobre el escenario de la plaza de toros de Murcia, donde este fin de semana ha iniciado la gira española de ‘Raphaelísimo’ tras un periplo por América, que retomará en octubre en Argentina, Chile, Perú y Colombia, Raphael reflexiona sobre la fortuna que siente por mantener intacta su pasión por el trabajo después de tantas décadas de carrera, y asegura: “El día que me aburra me quedo en casa”.

“Afortunadamente, es una suerte que siga teniendo ilusión por cantar, que siga después de tantos años con mi carrera contra viento y marea, y encantado de hacerlo”, afirma sonriente un cantante al que le mueve “luchar todos los días por hacer las cosas bien”.

Aunque no quiere entrar en detalles, avanza que grabará este mismo año un nuevo homenaje a la música mexicana sobre el que ya tiene “algunas ideas”, según asegura. “Tengo tres o cuatro discos ya sobre México y voy a hacer uno nuevo”, adelanta a EFE el intérprete, que en diciembre de 2024 sacó al mercado ‘Ayer... Aún’ y mantendrá así su compromiso con el público de grabar un álbum cada dos años.

Sobre la hegemonía de la música en español y el fenómeno Bad Bunny, se muestra emocionado: “Me alegro por él, me encanta, es tan bestial...”, y agradece el apoyo a los creadores hispanohablantes y el reconocimiento que él mismo recibió este mes en Puerto Rico, con la Llave de la ciudad de San Juan por sus más de 60 años de trayectoria artística y su legado a la industria musical.

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El hecho de que cante para seguidores de cuatro generaciones, como explica a EFE, no le influye en la elección del repertorio de sus conciertos, según subraya, porque todas las canciones que pone sobre el escenario son “muy populares, han pegado mucho y han sido grabadas en épocas muy fructíferas en discos”.

Marcial Guillen/EFE MURCIA, 24/05/2026.- El cantante Raphael posa en el escenario de la plaza de Toros de Murcia con motivo de la entrevista que ha concedido a EFE, donde ha afirmado que es una suerte que después de tantos años siga mi carrera contra viento y marea, que planea volver al estudio este mismo año para grabar un nuevo álbum dedicado a México. Sobre el escenario de la plaza de toros de Murcia, donde este fin de semana ha iniciado la gira española de "Raphaelísimo" tras un periplo por América que retomará en octubre en Argentina, Chile, Perú y Colombia, Raphael reflexiona sobre la fortuna que siente por mantener intacta su pasión por el trabajo después de tantas décadas de carrera, y asegura: "el día que me aburra me quedo en casa". EFE/Marcial Guillén

Al público que asista a ‘Raphaelísimo’ le pide que se divierta, “que lo pasen bien y que disfruten este año tanto como lo han hecho siempre”, una recomendación que llega de un hombre metódico y riguroso con el trabajo, como demuestra, que “lucha todos los días por hacer las cosas bien”.

Está feliz del resultado de la gira que le llevó entre abril y mayo por México, Nueva York, Washington y Miami con conciertos con entradas agotadas e infinitas muestras de apoyo, que, según dice, le hacen seguir trabajando con la misma ilusión que cuando empezó. “Cuando me aburra, me quedaré en casa, donde es imposible aburrirse”, confiesa risueño.

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Dice, además, que le ha encantado la serie ‘Aquel’, que estrenará Netflix en septiembre dedicada a su vida y trabajo, con Javier Morgade y Carlos Santos. “Me gusta cómo está hecha, cómo está interpretada, los papeles” que aparecerán, aunque cree que sus seguidores no encontrarán nada de Raphael que no sepan. “Mi vida la sabe casi todo el mundo”, reconoce a EFE entre risas.