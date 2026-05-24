Los perros son de los animales domésticos más dependientes del ser humano. A diferencia de los gatos, necesitan mayor interacción, actividad, acompañamiento para poder mantenerse bien en cuanto a lo físico y mental.

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Sin embargo, en medio de la cotidianidad, de las rutinas de trabajo y obligaciones diarias, muchas personas acostumbran a dejarlos solo en casa. Por esto, es importante saber cuál es el tiempo que recomiendan los expertos para dejarlos sin compañía.

Veterinarios y especialistas en comportamiento animal coinciden en que no existe una respuesta única a esta interrogante, pues todo depende de la edad, la raza, el nivel de energía, las necesidades específicas y el ambiente y comodidades del hogar donde se queden.

Por otro lado, existen estudios que apuntan a cómo la soledad prolongada puede afectar a los perros y cuáles son los límites recomendados.

En España, por ejemplo, existe la Ley de Bienestar Animal, que establece parámetros específicos sobre el tiempo máximo que una mascota puede permanecer sin supervisión humana. La norma señala que no deberían quedarse solos más de 24 horas seguidas, y que superar ese límite podría interpretarse como abandono.

Hay algunos expertos que han dividido las recomendaciones para poder dejar solos a los perros en casa, según su edad.

En cuanto a los cachorros, está claro que necesitan supervisión constante. Se recomienda que no permanezcan solos por más de dos horas seguidas y que el espacio sea seguro, con agua, alimento y una cama cómoda.

Respecto a los perros adultos, según explicó Alexandra Bassett al portal The Dog People, un perro adulto saludable, que ya hizo ejercicio y tiene sus necesidades cubiertas, puede tolerar entre seis y ocho horas de soledad.

Para perros mayores, la recomendación es no superar las seis horas solos, ya que muchos necesitan salir con mayor frecuencia, requieren medicación o pueden sufrir ansiedad más fácilmente.

Asimismo, diversos estudios han demostrado que los perros cuando están muchas horas sin compañía podrían sufrir de ansiedad y estrés, o tener conductas destructivas, ladridos excesivos, depresión y agresividad.