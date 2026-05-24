Google presentó Google Pics, una nueva plataforma impulsada por inteligencia artificial que busca facilitar la creación y edición de imágenes sin necesidad de conocimientos avanzados en diseño gráfico.

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La herramienta funciona con el modelo Nano Banana, desarrollado por la compañía para automatizar tareas complejas de edición y ofrecer controles más precisos.

La aplicación permitirá diseñar imágenes desde cero, modificar fotografías existentes y realizar cambios específicos en segundos, algo pensado tanto para usuarios comunes como para creadores de contenido, equipos de trabajo y pequeñas empresas.

Entre las funciones más llamativas de Google Pics está la posibilidad de editar objetos concretos dentro de una imagen sin afectar el resto de la fotografía. Por ejemplo, un usuario podrá mover elementos, cambiar tamaños o transformar objetos completos. Según Google, incluso será posible modificar detalles como el color de una prenda o reemplazar animales y objetos manteniendo la iluminación y el estilo original de la foto.

Otra de las novedades es la edición de texto dentro de imágenes. La herramienta permitirá corregir palabras, actualizar información o traducir contenido a otros idiomas respetando la tipografía y el diseño original.

Google también confirmó que Pics estará conectado con herramientas de Google Workspace como Presentaciones y Drive, permitiendo editar imágenes directamente desde esas plataformas sin necesidad de abrir programas externos.

Además, contará con funciones de colaboración en tiempo real para que varias personas trabajen sobre una misma imagen de manera simultánea.

¿Cuándo estará disponible Google Pics?

La compañía explicó que inicialmente la plataforma será lanzada para un grupo reducido de usuarios de prueba. Más adelante, durante este año, Google Pics llegará a suscriptores de Google AI Pro y Ultra, además de ofrecerse en versión preliminar para clientes empresariales que utilicen Workspace.

Google Google Pics: así funciona la nueva herramienta de inteligencia artificial para editar fotos fácilmente

¿Qué podrá realizar con Google Pics?

Crear invitaciones o flyers para eventos.

Diseñar publicaciones para redes sociales.

Corregir detalles en fotografías personales.

Eliminar objetos que distraigan en una imagen.

Traducir textos dentro de fotos o carteles.

Editar imágenes de trabajo sin salir de Workspace.