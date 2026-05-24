La cultura del Caribe colombiano se viste de luto ante la sensible partida de la maestra Sonia Bazanta Vides, inmortalizada en el corazón del pueblo como “Totó la Momposina”, una de las voces más grandes y representativas del folclor nacional y patrimonio vivo de nuestras tradiciones.

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Con motivo de la conmemoración de las nueve noches de su fallecimiento, Carnaval de Barranquilla S.A.S. y la Asociación Auténtica de Decimeros de Colombia – ASOAUDECOL, en asocio con la Fundación Reyes Momo del Carnaval de Barranquilla – FUNREMOMO, realizarán un encuentro cultural denominado “Totó, una Fiesta Eterna”.

El encuentro tendrá lugar este lunes 25 de mayo, a partir de las 5:00 de la tarde, en la Casa del Carnaval, en la ciudad de Barranquilla.

Será un encuentro con la cultura ancestral, reviviendo la tradición de “las nueve noches” entre amigos y familiares y “calentillo”, en un espacio de memoria colectiva donde artistas, gestores culturales, decimeros, periodistas, hacedores del carnaval y amantes de la cultura Caribe compartirán anécdotas, historias y recuerdos sobre la vida y legado de la Diva del Folclor Caribe colombiano, cuya voz llevó la esencia de nuestras raíces a escenarios del mundo entero.

La invitación está abierta a toda la comunidad cultural y a la ciudadanía en general para acompañar esta solemne despedida y rendir tributo a quien dedicó su vida a exaltar los cantos, tambores y tradiciones del Caribe colombiano.

Aquí El fuego que Totó deja prendido en nuestro carnaval

“Totó vive en la memoria de su pueblo, en los cantos, en cada golpe del tambor; en la cumbia y en el alma del Carnaval”.