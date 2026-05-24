Cuando se organiza una comida especial, la mayoría de las personas suele enfocarse primero en el menú y deja el vino para el último momento.

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Pero una buena elección puede transformar por completo la experiencia en la mesa y convertirse en uno de los detalles más recordados de la reunión.

Aunque muchas personas disfrutan cocinar en casa, no siempre ocurre lo mismo con el conocimiento sobre vinos. Por eso, elegir las botellas adecuadas puede parecer complicado, pero no hace falta ser experto para lograr una combinación exitosa.

Dentro del mundo gastronómico existe un debate constante sobre qué tiene más importancia: la comida o el vino. Mientras algunos defienden que no existe una gran cena sin una buena botella, otros creen que el protagonismo debe estar únicamente en los platos.

Lo cierto es que un vino bien seleccionado ayuda a realzar sabores, acompañar cada momento de la comida y crear un ambiente más relajado y agradable entre los invitados.

Además, el vino tiene una particularidad que otras bebidas no suelen ofrecer como es que cambia y evoluciona en la copa, liberando aromas y sabores a medida que pasa el tiempo. Uno de los errores más frecuentes es pensar que una sola botella servirá para toda la comida.

Los especialistas recomiendan ofrecer al menos dos opciones diferentes, especialmente cuando hay entrada, plato principal y sobremesa. Por ejemplo, para comenzar la reunión funcionan muy bien vinos frescos y ligeros como espumosos, blancos o rosados. Son ideales para acompañar aperitivos, quesos suaves o entradas livianas.

Más adelante, cuando llegan platos con mayor intensidad de sabor, se recomienda pasar a vinos con más cuerpo y estructura, como tintos suaves o blancos con crianza.

Finalmente, para la sobremesa o una tabla de quesos, suele elegirse una botella más compleja y elegante, capaz de destacar incluso sin necesidad de comida.

Pexels Los especialistas recomiendan ofrecer al menos dos opciones diferentes de vinos, especialmente cuando hay entrada, plato principal y sobremesa.

¿Cómo elegir el vino según la ocasión?

Antes de comprar, conviene analizar algunos factores importantes:

Cantidad de invitados.

Tipo de comida que se servirá.

Si la reunión será formal o informal.

Presupuesto disponible.

Preferencias de los asistentes.

También puede ser buena idea apostar por etiquetas nuevas para sorprender o recurrir a clásicos que rara vez fallan. En encuentros familiares o reuniones entre amigos, llevar dos botellas en lugar de una puede ser un detalle muy valorado y suficiente para destacar frente al resto de invitados.

Muchas personas evitan abrir varias botellas por miedo a desperdiciar el vino sobrante. Sin embargo, si se conserva correctamente con el corcho y refrigerado, puede mantenerse en buenas condiciones durante algunos días.