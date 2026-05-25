El talento joven del Caribe colombiano tendrá un nuevo escenario de encuentro con la realización de la novena edición del Festival de Arte y Cultura Somos Caribe, evento que reunirá a más de 1.230 artistas de instituciones educativas públicas, privadas y universidades del Atlántico y otros territorios de la región.

La agenda cultural se desarrollará los días 27 y 28 de mayo en el Teatro de la Universidad del Atlántico y contará con la participación de más de 40 instituciones provenientes de distintos municipios del departamento, consolidándose como uno de los espacios de formación, circulación y proyección artística más importantes para niños y jóvenes en el Caribe colombiano.

La iniciativa es liderada por la Fundación Somos Caribe, organización que desde hace nueve años impulsa procesos culturales y pedagógicos orientados al fortalecimiento de la educación artística en el territorio.

Durante el festival se presentarán agrupaciones musicales, ensambles y muestras escénicas construidas desde procesos académicos y formativos desarrollados en las instituciones participantes. Gran parte de los artistas invitados tienen edades entre los 9 y 15 años, reflejando el trabajo que vienen realizando docentes y procesos culturales escolares en diferentes municipios del Atlántico.

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La programación estará dividida en cuatro jornadas. El miércoles 27 de mayo se realizarán dos encuentros, uno en la mañana de 8:00 a.m. a 12:00 m. y otro en la tarde entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. De igual manera, el jueves 28 de mayo se desarrollarán otras dos jornadas en los mismos horarios.

El cierre del festival incluirá un homenaje al maestro Álvaro Julio Agudelo, reconocido por su aporte metodológico y pedagógico a la enseñanza musical en Colombia y especialmente en la región Caribe.

El tributo contará con la participación de más de 300 artistas en escena, entre ellos integrantes de la Fundación ACESCO de Malambo, la Fundación Somos Caribe de Soledad y estudiantes de quinto y sexto semestre del programa de Licenciatura en Música de la Universidad del Atlántico, quienes conformarán una gran masa coral y ensamble musical en honor al maestro Agudelo.

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Previo al inicio del festival, el martes 26 de mayo se llevará a cabo el Primer Congreso de Pedagogía Musical Somos Caribe en el auditorio de la Universidad del Atlántico sede SENA. La jornada académica se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde y contará con el respaldo de FLADEM Colombia.

El congreso reunirá a más de 15 invitados locales, nacionales e internacionales que abordarán temas relacionados con metodologías de enseñanza musical, estrategias pedagógicas y formación cultural.

Las actividades del IX Festival de Arte y Cultura Somos Caribe y del congreso académico serán gratuitas y abiertas a toda la comunidad.