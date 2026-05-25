El cantante Luis Alfonso, conocido popularmente como “El Señorazo”, abrió su corazón en una entrevista reciente con Los Informantes y habló sobre el profundo impacto que dejó en su vida la muerte de Yeison Jiménez.

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Asimismo, habló de las duras experiencias que enfrentó antes de alcanzar el éxito musical.

Pero el artista confesó que la pérdida de su amigo sigue siendo uno de los dolores más difíciles de superar y aseguró que aún le cuesta asimilar su ausencia. Incluso reveló que la situación afectó seriamente su salud emocional y mental.

Captura de pantalla Los Informantes Luis Alfonso confesó que aún sufre la muerte de Yeison Jiménez

Durante la entrevista, Luis Alfonso contó que desde hace años recibe tratamiento por ansiedad y ataques de pánico, pero que el fallecimiento de Yeison despertó nuevamente episodios muy difíciles para él.

Según explicó, cada vez que llegaba a un concierto y veía imágenes o recuerdos del cantante sufría fuertes crisis emocionales.

“Yo soy un hombre que soy paciente psiquiátrico, yo tomo droga para la ansiedad, yo soy muy ansioso y me dan ataques de pánico cuando estoy muy triste. Hace muchos años no me encalambraba o me daban ataques tan malucos y desde que pasó lo de Yeison, por ejemplo, yo llegaba a un concierto y estaba la foto de él y me metía unas descompuestas…”, dijo.

El intérprete aseguró que mantiene vivo el recuerdo de Yeison Jiménez en sus oraciones y en un altar familiar donde también honra a sus seres queridos fallecidos.

Además, recordó con nostalgia los proyectos musicales que alcanzaron a compartir y lamentó que todavía quedaran muchas canciones pendientes por grabar juntos.

“Perdí un gallo fino, porque con Yeison tuvimos la calidad musical y profesional de cogernos en un mano a mano en un estadio, en una tarima grande, importante; con él la cosa no era charlando. Hicimos una canción, ‘Destino final’, y nos quedaron por cantar muchas’”, indicó.

Antes de convertirse en una de las voces más populares de la música popular colombiana, Luis Alfonso atravesó una infancia y juventud marcadas por la violencia y las dificultades económicas.

Nacido en Popayán, el cantante relató que perdió a su padre de manera violenta y posteriormente sufrió maltratos por parte de su padrastro, situación que lo llevó incluso a dormir en las calles siendo muy joven.

Trabajó como lechero, ayudante de mecánica y cargador de bultos antes de apostarle definitivamente a la música, recorriendo cantinas y pequeños pueblos en busca de oportunidades para cantar.

Captura de pantalla Los Informantes Luis Alfonso pasó dificultades durante su infancia

El artista también recordó cómo conoció a su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, quien lo acompañó desde los momentos más difíciles y creyó en su sueño cuando todavía no tenía estabilidad económica.

Más adelante participó en el programa A Otro Nivel, donde logró destacarse entre los favoritos del público. Sin embargo, tuvo que abandonar la competencia debido a problemas de salud de su hijo mayor.

Pese a los obstáculos, continuó trabajando en su carrera hasta alcanzar el reconocimiento nacional gracias a canciones como “Contentoso”, uno de sus mayores éxitos.