El certamen, que premió a las campañas más destacadas del último año, sirvió como termómetro para medir un sector que, impulsado por el crecimiento sostenido de Barranquilla en las últimas dos décadas, hoy cuenta con la capacidad táctica y logística para competir en escenarios nacionales e internacionales.

Los resultados de la premiación reflejaron la consolidación de actores tradicionales en el ecosistema. Sonovista Publicidad se destacó al obtener ocho galardones, dominando las categorías de Agencias y Medios. Este resultado visibiliza el trabajo de la firma con marcas de gran impacto en el país y evidencia el peso de las agencias locales en el mercado de las comunicaciones.

La estatuilla oficial – una mojarra – que fue elegida por ser símbolo de la adaptabilidad de la industria y la región, fue entregada a Sonovista por su desempeño en las siguientes campañas:

Mojarra de Oro: “Junior & Carnaval: Una misma pasión” (Junior FC + Supertiendas Olímpica).

“Junior & Carnaval: Una misma pasión” (Junior FC + Supertiendas Olímpica). Mojarra de Plata: “Expodrinks 2025″ (Corferias + Supertiendas Olímpica); “La realidad que se vive no se discute”, “Raíces de Mango” y “Entender la cultura para transformar el futuro” (Carbones del Cerrejón); “Aprovéchate de Olímpica” (Supertiendas Olímpica); y “Soy Carnaval” (Carnaval de Barranquilla).

“Expodrinks 2025″ (Corferias + Supertiendas Olímpica); “La realidad que se vive no se discute”, “Raíces de Mango” y “Entender la cultura para transformar el futuro” (Carbones del Cerrejón); “Aprovéchate de Olímpica” (Supertiendas Olímpica); y “Soy Carnaval” (Carnaval de Barranquilla). Mojarra de Bronce: “El Show de las ofertas” (Supertiendas Olímpica).

Estas 8 distinciones confirman que el verdadero impacto en términos de enfoque estratégico, innovación conceptual y alcance en medios, se logra cuando existe un trabajo fluido y de cocreación profunda entre la agencia y sus clientes.

“Detrás de cada campaña hay un proceso complejo de análisis, estrategia, acuerdos y construcción creativa. Que hoy, ese trabajo sea reconocido por colegas de la industria, es una satisfacción enorme para todo el equipo” expresó Juan Camilo Rendón Álvarez, Director General Creativo de Sonovista Publicidad.

Un ecosistema que se profesionaliza

El marco de la premiación fue la segunda edición del Congreso de Comunicación y Marketing: Perrenque Creativo. El evento, que congregó a líderes del sector, destacó por su nivel de producción y sobre todo, por la cantidad y calidad de los conferencias y panelistas participantes, además de los jurados que calificaron los Premios.

Eduardo Ortega del Río, director general del evento y CEO de la agencia Pópuli, destacó el impacto de este tipo de encuentros para el territorio. “Para nosotros es cristalizar ese sueño de unir a la industria, de celebrarnos y también poder traer innovación, educación y conferencistas de primer nivel”, expresó.

Ortega señaló que las dinámicas culturales de la región son hoy un activo en la economía creativa: “Es un honor haber podido reunir a tanta gente del Caribe colombiano que la está rompiendo. Queremos abrirle la mente a la gente y que sepan que estar en el Caribe no es una limitante, sino una potencia”.

COMARKA: la apuesta por la integración gremial

Como resultado de este ambiente de colaboración, el congreso fue el escenario para el lanzamiento de COMARKA, una nueva red que agrupa a empresas creativas del Caribe. El objetivo de este gremio es estructurar el sector, abandonar los esfuerzos aislados y ganar peso en el debate nacional de la industria.

Orietta Hage, Gerente Comercial de Sonovista Publicidad, detalló la visión de la red: “En el marco de Perrenque Creativo lanzamos COMARKA, una unión de agencias y compañías que busca cocrear e impulsar el ecosistema de las comunicaciones del Atlántico. Nace a partir de conversaciones entre colegas que identificaron la urgencia de organizarse como industria para elevar estándares, generar oportunidades y construir una voz más sólida frente a los retos del mercado”.

El balance del evento y los resultados de la premiación dejan una lectura clara: la industria creativa en el Caribe está en una fase de madurez. En este contexto, estructuras consolidadas como Sonovista, que con 59 años de trayectoria y un equipo de 160 personas en Barranquilla gestiona marcas como Supertiendas Olímpica, Tiendas Ísimo, Universidad Simón Bolívar, Carbones del Cerrejón, Brilla de Gases del Caribe y Banco Serfinanza, se perfilan no solo como referentes de éxito, sino como agentes clave en la profesionalización de un sector que hoy exige ser visto con otros ojos desde el resto de Colombia.