Nu Colombiaanunció hoy la Operación Día 501, una iniciativa que responde a los más de 500 días transcurridos sin que se implemente el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022, el cual establece que los colombianos pueden designar más de una cuenta bancaria como exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000).

La medida, que debió entrar en vigencia el 13 de diciembre de 2024, buscaba eliminar una de las fricciones más signiﬁcativas del sistema ﬁnanciero colombiano: la obligación de concentrar la vida ﬁnanciera en un solo banco para evitar el cobro del 4x1000. Sin embargo, la falta de articulación entre actores públicos y privados ha impedido que el beneﬁciollegue a los ciudadanos.

El problemaque persiste

El 4x1000 podría costarle a un colombiano hasta $800.000 pesos al año y funciona como una barrera que impide la libre movilidad ﬁnanciera. Mientras este impuesto siga operando sin la exención múltipleque la ley ya ordenó,millones de personaspermanecen vinculadas a una sola entidad, independientemente de si existen opciones con mejores condiciones de ahorro, rendimiento o servicio.

“501 días es demasiado tiempo para que una ley aprobada siga sin ejecutarse. Los colombianos merecen poder elegir dónde poner su dinero sin que un impuesto los penalice por hacerlo. En Nu decidimos no esperar más y actuar para que las personas recuperen su libertad ﬁnanciera. Hacemos un llamado al sector para sentarnos a la mesa y encontrar, mediante una conversación constructiva, cómo eliminarlas barreras que hoy le impiden a los clientes elegir, en pro de un sistema más justo para todos" aﬁrmó Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia.

La posición de Nu

Nu Colombia es la primera institución ﬁnanciera en el país que toma una posición pública frente a este incumplimiento y la respalda con una acción directa. La Operación Día 501 no es una campaña comercial: es la decisión de asumir, como compañía, el costo que el sistema le sigue trasladando al ciudadano.

“Nuestro deseo es que los colombianos puedan estar donde quieran, no donde les toca. Todos estamos pagando un 4x1000 que no nos corresponde. Le corresponde al gobierno y al sistema cumplir la ley. Mientras que eso pasa, nosotros actuamos”, agregó Torres.

Cómo funciona la Operación Día 501

Nu regresará en beneﬁcio el equivalente al 4x1000 sobre el dinero nuevo que las personas inviertan en CDTs Nu entre el 5 y el 9 de mayo de 2026.