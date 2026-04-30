En los pasillos del campus, entre acentos diversos y experiencias que cruzan fronteras, la internacionalización de la Universidad del Norte también define la formación de sus estudiantes, con el objetivo de educar ciudadanos globales desde el Caribe colombiano. Más que un componente estratégico, es un atributo estructural que impacta incluso el desarrollo profesoral y la producción investigativa, conectando con redes globales de conocimiento.

Hoy, con 60 años de historia, la Universidad del Norte ha construido una red de más de 300 convenios internacionales, que sustentan acuerdos de cooperación en intercambio académico, investigación, dobles titulaciones y formación docente. Esta red permite que los estudiantes accedan a instituciones en Europa, América, Asia y otras regiones, incluyendo universidades de alto prestigio como University of Pennsylvania, Purdue University, Politécnico de Milán o la Universidad de Granada, entre otras.

Estos convenios, además, no solo facilitan la movilidad, sino que amplían el alcance académico de la universidad mediante redes como CINDA o programas como Erasmus+.

“La estrategia comienza con el impulso de la internacionalización en casa. Les brindamos a los estudiantes herramientas para que entiendan lo que es la formación multicultural, la importancia de desarrollar competencias que les permitan articularse con cualquier persona en cualquier parte del mundo”, explica María Angélica Díaz Granados, directora de Gestión y Relaciones Internacionales de Uninorte.

El modelo de internacionalización de Uninorte se caracteriza por su diversidad de opciones. Los estudiantes pueden acceder a intercambios académicos, dobles titulaciones, prácticas internacionales, pasantías de investigación, rotaciones clínicas y programas de corta duración, adaptados a distintos momentos de su formación. Además, es bidireccional. La llegada constante de estudiantes extranjeros enriquece el ambiente académico.

Para la médica Cristina Isabel Guerra Patrón, residente de tercer año de la Especialización en Pediatría de la Universidad del Norte, tener la oportunidad de formarse en España le ha permitido desarrollar su vocación investigativa. Su trabajo de grado Patrones de juego individual como marcadores de compromiso neurocognitivo en niños con Trastorno del Espectro Autista: un estudio observacional con enfoque analítico obtuvo el primer lugar en el XXVIII Congreso Internacional de Actualización en Trastornos del Neurodesarrollo, realizado en Valencia, España.

La investigación, desarrollada durante su formación como pediatra, propone incorporar la evaluación del juego como una herramienta clínica sistemática para comprender mejor el desarrollo neurocognitivo en niños con autismo. “Me siento muy feliz y profundamente agradecida con Dios por haber tenido la oportunidad de compartir una parte de lo que hacemos en nuestro programa. Entre tantos proyectos del mundo, que el nuestro se haya destacado como el mejor es un orgullo enorme”, afirma la joven monteriana, quien actualmente realiza su práctica clínica en NeuroXtimular IPS, un centro especializado donde un alto porcentaje de los pacientes presenta trastorno del espectro autista (TEA).

De igual forma, la estrategia de internacionalización en casa permite a los estudiantes que no viajan acceder a experiencias globales mediante clases compartidas con universidades extranjeras y actividades académicas virtuales. Ejemplo de esto es el programa de Aulas Interconectadas, que permite a estudiantes cursar asignaturas en colaboración con universidades internacionales.

Una pasantía académica financiada en 2022 por Fulbright abrió el camino para lo que hoy es uno de los desarrollos más prometedores en educación en ciencias de la computación con sello de la Universidad del Norte. Desde el Instituto de Estudios en Educación (IESE), el profesor e investigador Camilo Vieira desarrolló en la Universidad de Virginia una colaboración que derivó en la creación del Centro Global para la Educación Equitativa en Ciencias de la Computación, alianza entre ambas instituciones, y a finales de 2025, en la constitución oficial del spin-off Roversa Robotics LLC en Estados Unidos.

Otras experiencias de internacionalización en casa se ven reflejadas en las visitas de universidades extranjeras y el aprendizaje intercultural que brindan. A mediados de marzo, el Departamento de Enfermería recibió un grupo de estudiantes y docentes de la Collegue of Nursing de la University South of Florida (USF), quienes desarrollaron, en conjunto con sus pares de Uninorte, una pasantía de práctica comunitaria para educar a jóvenes y adultos sobre el cuidado de la salud.La actividad se desarrolló como parte de las rotaciones de salud familiar y comunitaria con impacto en los temas de salud pública, como campo de acción de enfermería. Esto permitió obtener un aprendizaje significativo en la interacción con la comunidad y los estudiantes de enfermería Uninorte.

“Estamos muy felices de recibir a los estudiantes de USF y seguir fortaleciendo lazos de fraternidad, así como la inmersión en enfermería comunitaria. En Uninorte el aprendizaje es global”, resaltó Juana Borja, directora de la unidad académica.

Cifras que evidencian el impacto

Los números respaldan la consolidación de este atributo institucional. En 2025, 2.436 estudiantes —entre salientes y entrantes— participaron en experiencias de movilidad internacional. De ese total, 1.010 estudiantes de Uninorte realizaron movilidad internacional, mientras que 1.426 estudiantes internacionales llegaron al campus.

El análisis por tipo de experiencia revela la diversidad del modelo institucional. Entre los estudiantes de Uninorte que participaron en movilidad en 2025 se registran 165 en doble titulación, 96 en prácticas profesionales internacionales, 77 en intercambios académicos, 83 en programas de corta duración, 26 en pasantías investigativas y 23 en rotaciones clínicas, además de los 540 vinculados a aulas interconectadas. A esto se suma el impacto de la internacionalización en casa. Solo en 2025, 1.517 estudiantes participaron en experiencias de aulas interconectadas, mediante clases compartidas con universidades extranjeras.

Becas y acceso: derribando barreras

Consciente de los desafíos económicos que implica estudiar en el exterior, la universidad ha fortalecido su programa de becas y apoyo financiero. En 2023, 598 estudiantes recibieron becas internas o externas para realizar movilidad internacional, lo que evidencia un esfuerzo institucional por hacer estas experiencias más accesibles. Adicionalmente, programas como la Beca de Movilidad Internacional, que puede cubrir hasta el 70 % de la matrícula, buscan reducir las barreras de acceso y ampliar la participación estudiantil.

La movilidad también se distribuye en todas las áreas del conocimiento. Programas de Ingeniería (339 estudiantes), Escuela de Negocios (282) y Arquitectura, Urbanismo y Diseño (97), entre otros, evidencian cómo la internacionalización permea de manera transversal la oferta académica.

Estos elementos configuran un modelo en el que la internacionalización deja de ser un valor agregado para convertirse en un eje transversal de la formación. Desde Barranquilla, la Universidad del Norte proyecta una comunidad académica capaz de dialogar con el mundo, producir conocimiento en red y formar profesionales preparados para escenarios globales.