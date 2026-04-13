En el marco de sus 60 años, la Universidad del Norte lanzó una nueva política de descuentos sobre el valor de matrícula para estudiantes de primer semestre, que abarca tanto sus programas de pregrado como de posgrado. Este esquema de beneficios económicos, publicado en la página web de Apoyo Financiero de Uninorte, busca incentivar el pago oportuno, fortalecer la permanencia estudiantil y estrechar el vínculo con sus egresados y familias. Más oportunidades para acceder a educación de excelencia.

El mecanismo central de la nueva política es el descuento por Pronto Pago, estructurado de forma escalonada: a menor tiempo para tomar la decisión, mayor el beneficio. Para pregrado, el descuento es del 10 % para quienes paguen hasta el 27 de abril, y del 5 % para quienes lo hagan hasta el 27 de mayo. Aplica para todos los programas, con excepción de Medicina y Negocios Internacionales, cuyos estudiantes acceden a un descuento del 5 %, si realizan un pago mínimo del 20 % del valor total de la matrícula antes del 30 de abril.

La solicitud del volante con el descuento aplicado debe tramitarse a través del sistema Sabrina de la universidad.

Para posgrado, el esquema es aún más escalonado. Quienes paguen antes del 17 de abril reciben el 10 %; antes del 30 de abril, el 7 %; y antes del 30 de mayo, el 5 %. Este beneficio aplica para especializaciones y maestrías, pero excluye especialidades médico-quirúrgicas, doctorados y programas virtuales.

Este beneficio no es acumulable con otros descuentos, becas o convenios, y no aplica para pagos con crédito directo o ICETEX.

“Celebramos más oportunidades para acceder a educación de excelencia. Nuevos descuentos y beneficios que fortalecen el lazo con nuestros egresados extendiéndolo a sus cónyuges, hijos y nietos. Así mismo, para los hermanos de estudiantes actuales que por primera vez ingresan a la universidad. Y, por otra parte, continuamos ofreciendo un amplio portafolio de opciones de financiación ajustadas a cada realidad familiar, con el propósito de que más estudiantes puedan cumplir su sueño de formarse en la Universidad del Norte”, afirma José Campillo, jefe de la Oficina de Financiamiento Estudiantil de Uninorte.

Familias con varios hijos en Uninorte: un nuevo estímulo

Uno de los beneficios más novedosos es el Descuento por hermanos. Cuando un estudiante ingresa a primer semestre y tiene un hermano matriculado en pregrado, el nuevo estudiante recibe un descuento del 5 %. Si ingresan dos hermanos simultáneamente a primer semestre, el descuento del 5 % se aplica al estudiante del programa de menor valor. Si el estudiante que ingresa tiene dos hermanos ya matriculados como estudiantes antiguos, el nuevo recibe un 10 % y el segundo hermano un 5 %.

Estos beneficios aplican para el periodo 2026 (segundo semestre) y son renovables hasta el primer semestre de 2027, siempre que los hermanos continúen matriculados simultáneamente.

Lazo con egresados se extiende a sus familias

Uninorte también busca fortalecer el vínculo con sus graduados a través de descuentos que ahora alcanzan a sus núcleos familiares. Para pregrado, los hijos, cónyuges y nietos de egresados de un programa formal de pregrado o posgrado pueden acceder a un descuento del 10 % sobre el valor de la matrícula, previa presentación de documentos que certifiquen el parentesco. La fecha límite para solicitar este beneficio es el 30 de mayo.

En posgrado, el egresado que ingrese a una especialización o maestría recibe directamente el 10 % de descuento, mientras que sus hijos, cónyuges o nietos tienen derecho al 5 %. En ambos casos, los beneficios no son acumulables con otros descuentos, becas o convenios, y no aplican para pagos con crédito directo o ICETEX. Este beneficio aplica para especializaciones y maestrías, pero excluye especialidades médico-quirúrgicas, doctorados y programas virtuales.

Descuento empresarial

El único beneficio que no es nuevo en esta política es el descuento empresarial para posgrado, que se mantiene en los mismos términos conocidos. Las empresas que matriculen al menos 5 estudiantes simultáneamente acceden al 5 %; entre 6 y 10 estudiantes, al 10 %; y más de 10 estudiantes, al 15 %. Este descuento no aplica para especializaciones médico-quirúrgicas ni doctorados.

Recuerda

Todos los descuentos se tramitan a través del sistema Sabrina de la universidad, ingresando con el mismo usuario y contraseña de la inscripción académica, seleccionando la opción de “Solicitudes Especiales” dentro del ícono de Convocatorias. En todos los casos, los descuentos aplican exclusivamente sobre el valor total de la matrícula al contado (tarjeta de crédito, débito, cheque de gerencia o cesantías).

Conoce más detalles sobre la política de descuentos de Uninorte en la página web de Apoyo Financiero.