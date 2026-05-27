Durante tres días, estudiantes, académicos y periodistas de América Latina participaron en el XIV Encuentro Internacional de Programas Acreditados por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP) 2026, realizado en la Universidad del Norte, para debatir sobre inteligencia artificial, libertad de prensa y los desafíos actuales del periodismo en el contexto actual.

Ante las transformaciones que atraviesa la sociedad con el auge de la inteligencia artificial, profesiones como el periodismo enfrentan cambios acelerados en asuntos como la responsabilidad social de los medios, la formación de comunicadores y la calidad del debate público.

Nancy Gómez, decana de la División de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, señaló que para la universidad es fundamental ser anfitriona del encuentro, debido a la responsabilidad que implica debatir sobre el presente y el futuro de la comunicación, el periodismo y la formación de quienes tendrán la tarea de narrar las sociedades contemporáneas. El Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte cuenta con Acreditación de Alta Calidad por el MEN y por CLAEP.

En su intervención, Gómez destacó que hechos como la pandemia del COVID-19, la consolidación de los ecosistemas algorítmicos y la irrupción de la inteligencia artificial generativa evidenciaron la necesidad de fortalecer un periodismo riguroso frente a la sobreinformación y los cambios en los hábitos de consumo de las audiencias.

“Este encuentro es relevante porque necesitamos pensar juntos y defender el valor de las humanidades, la investigación, la creatividad y el pensamiento crítico en un momento histórico atravesado por la velocidad, la incertidumbre y la automatización”, sostuvo.

El encuentro inició como un espacio académico para reflexionar sobre el papel del periodismo frente a la inteligencia artificial y su impacto en la democracia digital. La jornada de apertura incluyó charlas, ponencias y el lanzamiento del reto estudiantil CLAEP Challenge.

Uno de los ejes centrales de la agenda del evento fue la relación entre inteligencia artificial, información y democracia. La apertura académica estuvo a cargo de Sebastián Valenzuela, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director científico del Panel Internacional de Entornos Informativos (IPIE), con sede en Suiza.

Durante su charla, el académico reflexionó sobre las oportunidades y riesgos que plantea la inteligencia artificial para el periodismo, describiendo el panorama actual de la profesión como una “rueda de hámster”, en la que los periodistas deben producir más contenido con menos recursos y en tiempos cada vez más acelerados.

En ese contexto, explicó que herramientas de IA ya son utilizadas en tareas como la generación automatizada de noticias deportivas o climáticas, el análisis de grandes volúmenes de datos, las transcripciones, traducciones y procesos de apoyo editorial. Sin embargo, advirtió que la rapidez con la que los medios han adoptado estas tecnologías contrasta con el escepticismo de las audiencias, que exigen supervisión humana y transparencia en el uso de contenidos generados con inteligencia artificial.

Asimismo, señaló que el principal desafío no se limita a la desinformación, sino también a las tensiones estructurales que generan los sistemas algorítmicos en la democracia y el ecosistema mediático. Entre ellas, mencionó la concentración del poder en pocas empresas tecnológicas, la dependencia editorial de las plataformas digitales y la creciente delegación de funciones cognitivas en sistemas opacos. “Estamos empezando a delegar funciones que antes eran exclusivamente humanas”, advirtió.

La libertad de prensa y la formación de nuevas generaciones de periodistas también fueron temas recurrentes durante la jornada. Pierre Manigault, presidente de la SIP, indicó que la transformación del periodismo va más allá de la tecnología y requiere que las universidades formen profesionales con criterio, ética y responsabilidad frente al panorama actual.

“Los periodistas del futuro no se definirán por la velocidad. Se definirán por su capacidad para verificar, interpretar, proporcionar contexto y generar credibilidad”, señaló.

Asimismo, Juan David Bernal, director ejecutivo de CLAEP, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre universidades frente a los desafíos actuales de la enseñanza del periodismo y la comunicación. En ese sentido, hizo un llamado a consolidar redes de internacionalización, movilidad estudiantil y docente, así como proyectos de investigación conjunta entre instituciones de la región.

Compromiso colectivo

En un acto simbólico, la Universidad del Norte ratificó su compromiso con la libertad de prensa. Autoridades académicas, miembros de la SIP, CLAEP y periodistas participaron en la firma de las declaraciones de Chapultepec y Salta por la libertad de expresión y de prensa.

Futuros comunicadores en el CLAEP Challenge

Durante la jornada también se desarrolló el CLAEP Challenge: IA, periodismo y democracia en acción. En este espacio participaron 39 estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de Uninorte, y también los de universidades nacionales invitadas.

La actividad permitió que los estudiantes analizaran cómo la automatización de contenidos y la circulación de información en medios digitales intervienen y afectan la opinión pública, buscando no perder el compromiso con la calidad y ética profesional.

Es así como se integraron nueve equipos para analizar un caso real o verosímil en el que la inteligencia artificial impacta el periodismo y la democracia, con el objetivo de proponer respuestas éticas, comunicativas y estratégicas. Las propuestas fueron desarrolladas mediante talleres metodológicos y presentadas el viernes 15 de mayo durante la clausura del evento.