Desde hoy, Barranquilla vuelve a convertirse en el epicentro de la innovación y los negocios de la comunicación gráfica con el inicio de Expografitech 2026, el evento liderado por Andigraf que reúne a empresarios, expertos y marcas de toda la cadena productiva.

La feria, que se realiza durante dos días, marca el regreso del evento a su ciudad de origen y consolida a la capital del Atlántico como un punto estratégico para el desarrollo de la industria en el Caribe.

Para Tatiana Duarte, presidenta ejecutiva de Andigraf, la elección de Barranquilla no es casual. La dirigente destaca el potencial de la región como un nuevo polo de crecimiento para el sector.

“Tradicionalmente más del 50% de la industria se concentra en el centro del país, pero el Caribe tiene una dinámica de inversión, turismo y conexión internacional que abre grandes oportunidades. Queremos que ese brillo de la industria gráfica también se proyecte desde esta región”, afirmó.

En ese sentido, Expografitech busca precisamente irradiar las capacidades del sector, acercando la tecnología y el conocimiento a nuevas regiones y actores económicos.

IA: de tendencia a herramienta clave

Uno de los ejes principales de esta edición es la inteligencia artificial, abordada no como una amenaza, sino como una aliada para la productividad y la creatividad.

Según Duarte, aunque cerca del 50% de las empresas del sector ya utiliza inteligencia artificial, su implementación aún es incipiente. Por ello, el evento se enfoca en mostrar aplicaciones concretas en áreas como estrategia empresarial, automatización de procesos, sostenibilidad y toma de decisiones.

“La IA no sustituye la creatividad, la potencia. Es una construcción conjunta entre el talento humano y la tecnología para lograr mejores resultados”, explicó.

Además, el encuentro abre el debate sobre temas sensibles como la propiedad intelectual y los derechos de autor en la era digital, uno de los puntos que más inquieta a la industria.

Una agenda con expertos

La programación académica reúne a más de 16 conferencistas que abordarán los principales desafíos del sector. Entre ellos se destacan Nicolás Uribe, quien hablará sobre la revolución de la inteligencia artificial; Edgard Navarro, con un enfoque en productividad y agentes digitales; y Pablo Bolatti, quien analizará la eficiencia del proceso gráfico hacia un modelo sostenible.

También participan expertos como Erick Rincón y Silvio Gómez, quienes profundizarán en los retos jurídicos y de propiedad intelectual en el uso de la IA, así como líderes empresariales como René Quintana en empaques para la industria de alimentos y Juliana Villegas en internacionalización de negocios.

Expografitech 2026 también cuenta con una muestra comercial de más de 30 expositores que presentan maquinaria, insumos, software y soluciones para toda la cadena de la comunicación gráfica, evidenciando su impacto en sectores como alimentos, farmacéutico, textil y consumo masivo.

A esto se suman espacios de networking y actividades paralelas que buscan fortalecer las relaciones entre empresarios, clientes y aliados, convirtiendo el evento en una plataforma de negocios y conexión.

Crecimiento y transformación

Con más de 50 años de trayectoria, Andigraf destaca que la industria gráfica continúa siendo un motor clave de la economía, con más de 270 mil empleos generados y un crecimiento sostenido en los últimos años.

En este contexto, Duarte es clara sobre el panorama a futuro: “La industria gráfica es imparable. Hoy todo es susceptible de ser impreso y la combinación entre creatividad y tecnología seguirá abriendo nuevas oportunidades”.

Expografitech 2026 se desarrollará hoy y mañana en Barranquilla, consolidando a la ciudad como un hub de innovación para una industria que evoluciona a gran velocidad.