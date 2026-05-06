En Barranquilla hay algo claro: aquí las cosas no se esperan, se hacen. Y hoy esa mentalidad se está reflejando en el tejido empresarial.

Cada vez son más las empresas que están creciendo distinto: más eficientes, más responsables y más innovadoras. Organizaciones que entendieron que hacer las cosas bien ya no es un valor agregado, sino una ventaja competitiva.

En ese contexto llegan los Premios AVA 2026, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Barranquilla que reconoce a quienes están llevando esa forma de hacer empresa a visibilizarse como ejemplo de buenas prácticas en sus entornos empresariales.

Más que un galardón, los Premios AVA se han convertido en una plataforma de posicionamiento. Un espacio para mostrar lo que ya se está haciendo bien y conectar con un entorno donde la sostenibilidad, la innovación y la eficiencia son claves para competir.

Porque hoy no gana el que más hace, sino el que sabe demostrarlo.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a personas jurídicas legalmente constituidas, con registro mercantil en la Cámara de Comercio de Barranquilla y mínimo dos años de operación.

Pueden postularse micro, pequeñas, medianas y grandes empresas domiciliadas en el Atlántico o en municipios del Magdalena donde la entidad tiene jurisdicción, como Sitionuevo, Pedraza, Remolino, Cerro de San Antonio, Zapayán y Concordia, que hayan reportado ventas en los últimos dos años y cuenten con su registro mercantil renovado al 2026.

También pueden participar empresas de triple impacto que generen valor social, económico y ambiental en el territorio, siempre que no hayan sido ganadoras en versiones anteriores.

Categorías que reconocen cómo se crece hoy

Los Premios AVA 2026 contemplan cuatro categorías que reflejan las nuevas formas de construir empresa:

GEN: para organizaciones que impactan positivamente a las personas y fortalecen su equipo.

EVO: enfocada en quienes innovan con soluciones sostenibles.

ECO: dirigida a empresas que optimizan procesos y mejoran su operación.

CRE: para aquellas que están transformando el territorio desde su actividad.

Una oportunidad para visibilizar el impacto

Esto ya está pasando en el Atlántico. Cada vez más empresas están entendiendo que la sostenibilidad no es un extra, sino la manera de crecer mejor.

Los Premios AVA son, precisamente, la oportunidad para hacerlo visible. Los aliados de la Cámara de Comercio de Barranquilla para esta versión son: Universidad del Norte, Bancolombia, BBVA, C.R.A. (Corporación Regional Autónoma), Barranquilla Verde, Icontec y GBCI (Green Business Certification Inc.)

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de junio de 2026.

Conozca los requisitos y postúlese en:https://www.camarabaq.org.co/premios-ava/