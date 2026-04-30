Barranquilla se prepara para una noche de emociones intensas con el estreno de una historia que promete tocar las fibras más profundas del corazón.

Hoy, a las 7:00 p. m., la Cinemateca del Caribe será el escenario del esperado estreno de ‘Leo tus labios’, una película de drama romántico que explora los límites del amor, la lealtad y las decisiones que marcan el destino.

Dirigida por Daniel Bautista y escrita por Julieta Blacher, esta producción cinematográfica sumerge al espectador en la historia de Amelia y Silvio, quienes, tras casi 20 años sin verse, se reencuentran inesperadamente. Lo que parecía un capítulo cerrado revive con intensidad, despertando emociones que creían superadas y enfrentándolos a una encrucijada emocional que podría cambiar sus vidas para siempre.

Ambos, ahora comprometidos en matrimonios estables, Amelia con un esposo comprensivo y un hijo, y Silvio con una mujer amorosa y solidaria, deberán cuestionar si el amor del pasado justifica poner en riesgo el presente, en una historia que confronta el deseo con la responsabilidad emocional.

La película fue rodada en las instalaciones del emblemático teatro de la ciudad de Santa Marta, un escenario cargado de historia y sensibilidad artística que aporta una atmósfera íntima y auténtica, elevando la narrativa visual de esta producción.

Con una duración de 147 minutos y en idioma español, ‘Leo tus labios’ cuenta con un destacado equipo creativo: Daniel Bautista en la dirección; Julieta Blacher en el guion; Lola Gómez Castello en la dirección de fotografía; Hashly Sánchez Juliao en la dirección de arte; y Carlos Aguera en la música original.

La producción está liderada por Mauricio Ruíz Bejarano como productor general, junto a los productores ejecutivos Natalia Lara, Jesús D. Álvarez y Alex Rodríguez, bajo el sello de Moviebox Producciones.

El reparto reúne a actores como Elian Diosa, George Slebi, Álvaro Benet, Vanina Coral y Jesús Álvarez “El Niño”, quienes dan vida a esta historia cargada de emociones y conflictos humanos.

Tras su paso por las salas de cine, la película iniciará una nueva etapa de difusión al ser transmitida a través de los canales públicos de Colombia, ampliando así su alcance y permitiendo que esta historia llegue a miles de hogares en todo el país.

El estreno contará con la cobertura de medios de comunicación, influencers y gestores culturales, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más relevantes de la temporada en la ciudad.

La invitación está abierta al público y a los amantes del cine y la cultura para ser parte de esta noche y dejarse envolver por una historia que busca no solo conmover, sino también generar reflexión sobre el amor, el tiempo y las decisiones que definen la vida.

‘Leo tus labios’ no es solo una película, es una experiencia emocional que plantea una pregunta: qué hacer cuando el pasado regresa para cambiarlo todo.