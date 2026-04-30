En el marco de la conmemoración del mes de la Memoria Histórica, la Universidad de Córdoba (Unicórdoba), a través de los programas de licenciatura en Ciencias Sociales y Educación Artística, reconoció el aporte que realizan en su territorio tres maestros que le aportan a la reconstrucción de la historia y a la educación en valores y las artes en la niñez y la juventud, en el Nudo del Paramillo.

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Los homenajeados por esta alma máter fueron Diego Alejandro Romero Santos, Javier Molina Polo y Mario Molina Echavarría.

El primero es profesor de acordeón de 29 años, quien ha dedicado gran parte de su juventud a la enseñanza del instrumento en las comunidades, acompañando, además, procesos formativos en la Escuela de Artes Paramillo con comunidades campesinas y de Emberá; Javier Molina Polo, es profesor de guitarra, perteneciente a ese territorio y quien utiliza la música como herramienta pedagógica en la construcción de paz; y Mario Molina Echavarría, libro humano, con 76 años de edad, líder de la vereda Zancón y de la biblioteca humana Nudo del Paramillo.

El evento, denominado ‘Encuentro con las Memorias’, se llevó a cabo en el auditorio de la biblioteca central Misael Díaz Urzola, lugar de desarrollo Montería, en el marco de un diálogo de saberes con estudiantes de sendas licenciaturas, desde el liderazgo de los semilleros: ‘Músicas Tradicionales y Cultura Popular’, liderado por la docente María José Alviar Cerón, y ‘Semillero de Derechos Humanos y Memoria Histórica’, desde el liderazgo de la docente María Alejandra Taborda.

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“Estoy satisfecho de estar aquí en la Universidad de Córdoba, compartiendo lo que sé sobre mi territorio, lo que conozco sobre el río Sinú, que ya está reclamando lo que le pertenece; mientras Dios me tenga vivo compartiré la historia y las sospechas de lo que podría hacer la naturaleza”, sostuvo el libro humano que vino de la vereda Zancón, en la profundidad del Parque Natural Nacional Paramillo.

En ese vasto territorio que se comparten Córdoba y Antioquia ya existe un conjunto vallenato típico (caja, guacharaca y acordeón), conformado por indígenas Emberá, gracias al trabajo que realiza Diego Alejandro Romero Santos, el profe de acordeón.

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Entre tanto el profesor Javier Molina Polo, quien se acompaña con una afinada guitarra en la construcción de paz en el Paramillo, específicamente en las riberas del río Manso, dijo que recibe el reconocimiento de Unicórdoba con gratitud y orgullo territorial, “porque en el Paramillo poco se tienen en cuenta a las comunidades que se educan y que se esfuerzan por salir adelante y contar las bonitas historias que allí ocurren”.