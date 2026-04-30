La Feria Nacional de la Ganadería 2026 que se realiza en Montería tendrá un invitado especial de lujo: Cartagena de Indias, ciudad que llegará la capital de Córdoba con una delegación de aproximadamente 40 personas para compartir su cultura, identidad, tradición, oferta turística, agroindustrial y ganadera.

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La participación de Cartagena se vivirá en diferentes escenarios de la feria, entre ellos la Parada Folclórica, el Pueblito Cordobés y el Coliseo de Ferias, espacios donde la Heroica mostrará parte de su riqueza cultural, su historia y la fuerza de sus tradiciones, especialmente las ligadas a la conmemoración de su Día de la Independencia.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, destacó que esta invitación fortalece el intercambio cultural y turístico entre dos territorios hermanos del Caribe colombiano.

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Feria de la Ganadería/Cortesía El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, en compañía del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, durante la oficialización de la Heroica como invitada a la Feria Nacional de la Ganadería.

“Nos alegra recibir a una ciudad como Cartagena que representa historia, cultura, turismo y orgullo Caribe. Esta feria será un punto de encuentro para mostrar lo mejor de Córdoba, pero también para abrirle las puertas a territorios hermanos que tienen mucho que compartir con nuestra gente”, expresó el mandatario cordobés durante el acto público de invitación que se llevó a cabo en Cartagena.

Por su parte el alcalde Dumek Turbay Paz expresó que “Cartagena va con toda a la Feria Nacional de la Ganadería. Vamos a llevar nuestra cultura, nuestra alegría, nuestras tradiciones y esa identidad que nos hace únicos. Este será un gran intercambio entre Cartagena y Córdoba, dos territorios que comparten historia, Caribe, talento y muchas ganas de seguir creciendo juntos”.

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La gobernación de Córdoba continúa consolidando la Feria Nacional de la Ganadería como una vitrina de integración regional, reactivación económica, promoción turística y encuentro cultural, donde el departamento recibe al país y al Caribe con las puertas abiertas.