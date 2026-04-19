El pasado viernes 17 de abril un joven de 17 años, identificado como Antony González Alvear, murió a manos de un vigilante del Club Karibana, un exclusivo complejo residencial, turístico y deportivo de lujo ubicado en el corregimiento de Punta Canoa, en Cartagena.

Lea: Capturan en Cartagena a alias Blanco, del Clan del Golfo, por homicidio y concierto para delinquir

Un líder comunal del corregimiento, llamado Esnith Aguilar Núñez, dijo al periódico ‘El Tiempo’ que el pasado viernes el joven Antony González “estaba en un caño que bordea el campo de golf de Karibana, buscando bolas con otros muchachos, cuando el vigilante les disparó”.

La muerte del adolescente generó rechazo e indignación en la comunidad de Punta Canoa, que pide justicia por lo ocurrido.

Versión de la familia del menor

Una hermana del menor fallecido, llamada Dexy, señaló en diálogo con ‘El Universal’ que sus dos hermanos estaban en un lago buscando pelotas de golf que caen en el lugar. Cuando Antony recibió el disparo, no lo llevaron enseguida a un centro asistencial, según denuncia la mujer.

Lea: Detienen en el aeropuerto de Cartagena a un extranjero buscado por explotación sexual infantil

“Mi hermano pedía ayuda, pedía una ambulancia y no se la dieron. Luego agarraron a Antony y lo llevaron a Serena del Mar y lo dejaron allá”, aseveró.

Karibana se pronuncia

El sábado 18 de abril el Club Karibana emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y presentó una versión distinta a la conocida sobre los hechos.

Según Karibana, en la tarde del viernes dos personas armadas que eran ajenas al club ingresaron al campo de golf.

Lea: Capturaron en Cartagena al tercer cabecilla del Clan del Golfo

“Al ser conminadas por el vigilante para retirarse, se generó un altercado en el que resultó herida una de ellas, quien fue trasladada de inmediato al hospital, donde desafortunadamente falleció”, indicó el club en el comunicado.

Agregó que horas más tarde un grupo de personas ingresó de nuevo a las instalaciones del club y provocó algunos daños, ante lo cual intervino la Policía para controlar la situación.

“El Club Karibana lamenta profundamente este deceso, que ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, quienes han iniciado las investigaciones del caso. El club está prestando toda su colaboración para esclarecer los hechos y las responsabilidades, y expresa su sincera solidaridad con la familia del fallecido”, añadió.

Lea: Sin importar que tenían brazaletes del Inpec salieron a robar en la Transversal del Caribe

Sostuvo que la empresa “ha invitado a gestores de relaciones con las comunidades para entablar un diálogo que lleve a acuerdos, de manera que las relaciones con la comunidad vecina se desarrollen dentro de la mayor cordialidad y con respeto a las normas de convivencia que eviten este tipo de incidentes que nos entristecen a todos”.

Por último, indicó que el complejo decidió bajar a media asta su bandera y suspender todas sus actividades y servicios a partir del sábado 18 de abril hasta el lunes 20.