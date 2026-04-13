Un juez de la República, con funciones de control de garantías, acogió el pedido que le hizo la Fiscalía General de la Nación de enviar a prisión a un hombre señalado de haber abusado sexualmente durante varios años de una de sus nietas, menor de edad.

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La detención, por orden judicial proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mahates, se produjo en esta misma población y la hicieron efectiva unidades de la Sijin.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, los hechos habrían iniciado en junio del año 2025, cuando el hoy procesado presuntamente comenzó a realizar tocamientos de índole sexual a la menor, quien para ese momento tenía 12 años.

De acuerdo con el proceso investigativo, estas conductas se habrían presentado de manera reiterada desde que la víctima tenía aproximadamente 6 años, aprovechando su cercanía y vínculo familiar.

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El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró que “estos abusos que involucran familiares son lamentables, es necesario que tanto papá y mamá o cualquier otro ser querido esté muy pendiente al comportamiento de los niños, pues puede estar siendo víctima de abusos de quien menos se piense, lo que le genera una afectación física y psicológica que requiere de una atención especializada. El llamado es a poner el caso inmediatamente en conocimiento de las autoridades para poder actuar”.