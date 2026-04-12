Ganar masa muscular no depende solo del entrenamiento, pues la alimentación juega un papel clave, y el desayuno es una de las comidas más importantes del día.

‘Rasguñaos’: la tradición dulce que marca la Semana Santa en el Caribe colombiano

¿Por qué comen pescado seco en Semana Santa? Esta es la razón

Así puede hacer gelatina de leche de almendras con arándanos paso a paso

Elegir los alimentos adecuados desde la mañana puede marcar la diferencia en el rendimiento físico, la recuperación y el crecimiento muscular.

Si está buscando mejorar su físico de forma saludable, estos desayunos para aumentar masa muscular le aportarán proteínas, energía y nutrientes esenciales para comenzar el día con fuerza.

Freepik Elegir los alimentos adecuados desde la mañana puede marcar la diferencia en el rendimiento físico, la recuperación y el crecimiento muscular.

Igualmente, para seguir durante el día, bien juiciosos puede incluir proteínas en cada comida, consumir carbohidratos complejos, elegir grasas saludables, mantener una buena hidratación, no saltarse comidas y complementar con entrenamiento adecuado.

Asimismo, aunque estos desayunos son efectivos, cada cuerpo es diferente. Lo más recomendable es consultar con un nutricionista o especialista para adaptar la dieta a sus necesidades específicas.

Pavel Vladychenko vk.com/altern Desayunos saludables

1. Yogur griego con avena y frutos secos

2. Porridge de avena con frutos secos

3. Tostadas integrales con huevo y brotes

4. Requesón con fruta

5. Batido de plátano y avena

6. Tostadas con aguacate y queso fresco

7. Muesli con frutos rojos y ricotta

@nutricion.salud.arg No saben lo ricos que salieron estos 🍮🍓🧀 Ricotones con frutos rojos 🍮🍓🧀. Es una receta super fácil y alta en proteínas, por lo que da muchísima saciedad! Salen 8 unidades. ✔️ Ingredientes: 🔺 2 tazas de ricota 🔺 2 huevos 🔺 2 cdas de queso untable 🔺 2 cdas de almidón de maíz 🔺 1 chorrito de esencia de vainilla🔺 1 chorrito de edulcorante 🔺 c/n de frutos rojas ✔️ Procedimiento: 👉 Colocar todos los ingredientes excepto los frutos rojos en un recipiente, procesar o batir. 👉 Distribuir la preparación dentro de moldecitos engrasados. 👉 Agregar los frutos rojos por encima. 👉 Cocinar en el horno hasta que adquieran consistencia. ▪️▪️▪️ 📲 Info y Turnos +54 9 11 2676 4860 📚 Recetarios y Guías - nutricionsaludargentina.com 🌐 NutriPlus APP - nutriplusok.com ♬ sonido original - Nutrición & Salud 🍓🍍🍏

8. Sándwich de queso gouda, pepino y huevo