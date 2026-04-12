Elegir los alimentos adecuados desde la mañana puede marcar la diferencia en el rendimiento físico, la recuperación y el crecimiento muscular.
Si está buscando mejorar su físico de forma saludable, estos desayunos para aumentar masa muscular le aportarán proteínas, energía y nutrientes esenciales para comenzar el día con fuerza.
Igualmente, para seguir durante el día, bien juiciosos puede incluir proteínas en cada comida, consumir carbohidratos complejos, elegir grasas saludables, mantener una buena hidratación, no saltarse comidas y complementar con entrenamiento adecuado.
Asimismo, aunque estos desayunos son efectivos, cada cuerpo es diferente. Lo más recomendable es consultar con un nutricionista o especialista para adaptar la dieta a sus necesidades específicas.
No saben lo ricos que salieron estos 🍮🍓🧀 Ricotones con frutos rojos 🍮🍓🧀. Es una receta super fácil y alta en proteínas, por lo que da muchísima saciedad! Salen 8 unidades. ✔️ Ingredientes: 🔺 2 tazas de ricota 🔺 2 huevos 🔺 2 cdas de queso untable 🔺 2 cdas de almidón de maíz 🔺 1 chorrito de esencia de vainilla🔺 1 chorrito de edulcorante 🔺 c/n de frutos rojas ✔️ Procedimiento: 👉 Colocar todos los ingredientes excepto los frutos rojos en un recipiente, procesar o batir. 👉 Distribuir la preparación dentro de moldecitos engrasados. 👉 Agregar los frutos rojos por encima. 👉 Cocinar en el horno hasta que adquieran consistencia. ▪️▪️▪️ 📲 Info y Turnos +54 9 11 2676 4860 📚 Recetarios y Guías - nutricionsaludargentina.com 🌐 NutriPlus APP - nutriplusok.com
¿Buscas un desayuno fácil, nutritivo y lleno de sabor? 🥑🍳 Este sándwich con huevos cocidos y pepino es perfecto para comenzar tu día con energía. Con ingredientes simples y una preparación rápida, ¡te va a encantar! 💚 Mira cómo hacerlo en menos de 10 minutos I N G R E D I E N T E S : 1 rebanada de pan de masa madre, tostada 1 cucharada de queso crema light Cantidad necesaria (c/n) de pepino cortado en listones 3 huevos Sal y pimienta al gusto "Everything but the bagel" seasoning (opcional) Perejil fresco picado (opcional) Sriracha al gusto P R E P A R A C I O N : Cocinar los huevos: Llena una olla pequeña con agua y llévala a ebullición. Con cuidado, coloca los huevos en el agua hirviendo. Cocina durante: 6 minutos para huevos bien cocidos (como en el video). 4 minutos si prefieres la yema más líquida. Una vez cocidos, transfiere los huevos a un recipiente con agua helada para detener la cocción. Déjalos enfriar y pélalos. Armar el sándwich: Unta el queso crema sobre la rebanada de pan tostado. Acomoda los listones de pepino encima. Corta los huevos por la mitad y colócalos sobre el pepino. Sazona con sal, pimienta y "Everything but the bagel" seasoning, si lo deseas. Decora con perejil fresco picado y añade un toque de sriracha para más sabor. Mira el video de esta y otras recetas de desayuno en este link: https://youtu.be/P3kTcCd6qWw?si=zrUbW3Am67110xdD #desayunosaludable#recetasfaciles