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Por:  Redacción SEO

Ganar masa muscular no depende solo del entrenamiento, pues la alimentación juega un papel clave, y el desayuno es una de las comidas más importantes del día.

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Elegir los alimentos adecuados desde la mañana puede marcar la diferencia en el rendimiento físico, la recuperación y el crecimiento muscular.

Si está buscando mejorar su físico de forma saludable, estos desayunos para aumentar masa muscular le aportarán proteínas, energía y nutrientes esenciales para comenzar el día con fuerza.

FreepikElegir los alimentos adecuados desde la mañana puede marcar la diferencia en el rendimiento físico, la recuperación y el crecimiento muscular.

Igualmente, para seguir durante el día, bien juiciosos puede incluir proteínas en cada comida, consumir carbohidratos complejos, elegir grasas saludables, mantener una buena hidratación, no saltarse comidas y complementar con entrenamiento adecuado.

Asimismo, aunque estos desayunos son efectivos, cada cuerpo es diferente. Lo más recomendable es consultar con un nutricionista o especialista para adaptar la dieta a sus necesidades específicas.

Pavel Vladychenko vk.com/alternDesayunos saludables

1. Yogur griego con avena y frutos secos

2. Porridge de avena con frutos secos

3. Tostadas integrales con huevo y brotes

4. Requesón con fruta

5. Batido de plátano y avena

6. Tostadas con aguacate y queso fresco

7. Muesli con frutos rojos y ricotta

@nutricion.salud.arg

No saben lo ricos que salieron estos 🍮🍓🧀 Ricotones con frutos rojos 🍮🍓🧀. Es una receta super fácil y alta en proteínas, por lo que da muchísima saciedad! Salen 8 unidades. ✔️ Ingredientes: 🔺 2 tazas de ricota 🔺 2 huevos 🔺 2 cdas de queso untable 🔺 2 cdas de almidón de maíz 🔺 1 chorrito de esencia de vainilla🔺 1 chorrito de edulcorante 🔺 c/n de frutos rojas ✔️ Procedimiento: 👉 Colocar todos los ingredientes excepto los frutos rojos en un recipiente, procesar o batir. 👉 Distribuir la preparación dentro de moldecitos engrasados. 👉 Agregar los frutos rojos por encima. 👉 Cocinar en el horno hasta que adquieran consistencia. ▪️▪️▪️ 📲 Info y Turnos +54 9 11 2676 4860 📚 Recetarios y Guías - nutricionsaludargentina.com 🌐 NutriPlus APP - nutriplusok.com

♬ sonido original - Nutrición & Salud 🍓🍍🍏

8. Sándwich de queso gouda, pepino y huevo

@michelaperleche

¿Buscas un desayuno fácil, nutritivo y lleno de sabor? 🥑🍳 Este sándwich con huevos cocidos y pepino es perfecto para comenzar tu día con energía. Con ingredientes simples y una preparación rápida, ¡te va a encantar! 💚 Mira cómo hacerlo en menos de 10 minutos I N G R E D I E N T E S : 1 rebanada de pan de masa madre, tostada 1 cucharada de queso crema light Cantidad necesaria (c/n) de pepino cortado en listones 3 huevos Sal y pimienta al gusto "Everything but the bagel" seasoning (opcional) Perejil fresco picado (opcional) Sriracha al gusto P R E P A R A C I O N : Cocinar los huevos: Llena una olla pequeña con agua y llévala a ebullición. Con cuidado, coloca los huevos en el agua hirviendo. Cocina durante: 6 minutos para huevos bien cocidos (como en el video). 4 minutos si prefieres la yema más líquida. Una vez cocidos, transfiere los huevos a un recipiente con agua helada para detener la cocción. Déjalos enfriar y pélalos. Armar el sándwich: Unta el queso crema sobre la rebanada de pan tostado. Acomoda los listones de pepino encima. Corta los huevos por la mitad y colócalos sobre el pepino. Sazona con sal, pimienta y "Everything but the bagel" seasoning, si lo deseas. Decora con perejil fresco picado y añade un toque de sriracha para más sabor. Mira el video de esta y otras recetas de desayuno en este link: https://youtu.be/P3kTcCd6qWw?si=zrUbW3Am67110xdD #desayunosaludable #recetasfaciles

♬ original sound - Michela Perleche