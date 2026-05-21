La hora del postre 💛 👁 Receta de bol de yogur griego con frutos rojos y nueces 🫐🍓 Tiene un aporte en vitamina A (yogur griego), antocianinas (frutos rojos), flavonoides (nueces y cacao). La vitamina A es necesaria para mantener las mucosas en buen estado, mejora los síntomas del ojo seco y contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Las antocianinas tienen propiedades antioxidantes que han mostrado mejora los síntomas del ojo seco y del glaucoma 👉 Los flavonoides son un tipo de polifenoles con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Es muy apropiada para mejorar también la microbiota intestinal gracias a la presencia de probióticos y prebióticos. Estudios recientes muestran el papel protector de la microbiota también en salud ocular. INGREDIENTES: 1 yogur griego sin azúcar añadido 150 g de arándanos, grosella, moras, frambuesas 10 medias nueces troceadas Cacao natural en polvo PREPARACIÓN: Mezclar el yogur con frutos rojos. Servir con las nueces troceadas y una cucharita de cacao. 🟡 Hemos creado junto Anna Paré, dietista-nutricionista y farmacéutica, una serie de recetas para cuidar la visión y prevenir la aparición de patologías oculares que puedes ver en nuestro feed y descargar en opticauniversitaria.es 🥣 #opticauniversitaria#soydeuniversitaria#descuentouniversitario#descuentouniversitario#loveyoureyes#amatusojos#diadelavision#semanadelavision#recetassaludables#saludvisual
Wrap de queso con pechuga de pavo san rafael balance Un platillo con mucho sabor, alto en proteína y hecho con ingredientes que tendrás en casa! Enserio lo tienes que preparar Ingredientes: - pechuga de pavo san rafael balance - 2 huevos - calabacita - tomate - espinaca - aguacate - queso de tu preferencia
✨Desayuno saludable con pan masa madre de @Backerec ideal para perdida de grasa Pan integral con ricota untable, queso mozzarella y tomates cherry salteados en aceite de oliva 🧀🍅 👉🏼 Vas a necesitar: • 2 rebanadas de pan integral masa madre @backerec • Ricota untable @La Holandesa • Queso mozzarella bajo en grasa @laholandesaec • Tomates cherry • Aceite de oliva • Sal • 2 huevos (para acompañar) 👩🏻🍳 Paso a paso: 1️⃣ Corta los tomates cherry por la mitad y saltéalos en un sartén con un chorrito de aceite de oliva por 2 minutos — ¡no los sobrecocines! Para que no pierdan su licopeno, un antioxidante buenisimo para la piel y la inflamación. 2️⃣ Unta el pan con ricota y ponle queso mozzarella encima. Llévalo a la tostadora o air fryer hasta que el queso se derrita 🧀🔥 3️⃣ Agrega los tomates encima, aplástalos un poco activar su licopeno, y agrega un poco de everything but the bagel 4️⃣ Acompáñalo con 2 huevos a tu gusto y listo: un desayuno completo, rico, y súper saciante 💪🏼 💡 Ideal para quienes están cuidando su composición corporal sin dejar de comer deli. Guárdalo y cuéntame si lo pruebas 🍳🫶🏼 #desayunosaludable#healthybreakfast#panmasamadre#desayunosparaperdidadegrasa#recomposicioncorporal#perdidadegrasa#recetassaludablesfaciles#recetasac#recetasacfitness