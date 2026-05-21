El desayuno cumple un papel clave en el control de la glucosa, especialmente en personas con resistencia a la insulina, diabetes o quienes buscan mantener una alimentación más equilibrada.

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Alimentos ricos en azúcares simples, harinas refinadas o bebidas ultraprocesadas pueden generar aumentos rápidos de glucosa seguidos de bajones de energía y sensación de hambre poco tiempo después.

Por eso, nutricionistas suelen recomendar desayunos que combinen proteína, fibra y grasas saludables para ralentizar la absorción del azúcar y mantener una energía más estable durante la mañana.

Freepik Por eso, nutricionistas suelen recomendar desayunos que combinen proteína, fibra y grasas saludables para ralentizar la absorción del azúcar y mantener una energía más estable durante la mañana.

Estas son 12 opciones prácticas y rápidas que pueden ayudar a evitar picos de glucosa

1. Yogur griego con nueces y frutos rojos

@opticauniversitaria La hora del postre 💛 👁 Receta de bol de yogur griego con frutos rojos y nueces 🫐🍓 Tiene un aporte en vitamina A (yogur griego), antocianinas (frutos rojos), flavonoides (nueces y cacao). La vitamina A es necesaria para mantener las mucosas en buen estado, mejora los síntomas del ojo seco y contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Las antocianinas tienen propiedades antioxidantes que han mostrado mejora los síntomas del ojo seco y del glaucoma 👉 Los flavonoides son un tipo de polifenoles con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Es muy apropiada para mejorar también la microbiota intestinal gracias a la presencia de probióticos y prebióticos. Estudios recientes muestran el papel protector de la microbiota también en salud ocular. INGREDIENTES: 1 yogur griego sin azúcar añadido 150 g de arándanos, grosella, moras, frambuesas 10 medias nueces troceadas Cacao natural en polvo PREPARACIÓN: Mezclar el yogur con frutos rojos. Servir con las nueces troceadas y una cucharita de cacao. 🟡 Hemos creado junto Anna Paré, dietista-nutricionista y farmacéutica, una serie de recetas para cuidar la visión y prevenir la aparición de patologías oculares que puedes ver en nuestro feed y descargar en opticauniversitaria.es 🥣 #opticauniversitaria #soydeuniversitaria #descuentouniversitario #descuentouniversitario #loveyoureyes #amatusojos #diadelavision #semanadelavision #recetassaludables #saludvisual ♬ sonido original - opticauniversitaria

2. Huevos con aguacate y pan integral

3. Avena con semillas de chía y canela

4. Tostadas integrales con mantequilla de maní natural

5. Omelette de verduras

6. Batido de proteína con frutas bajas en azúcar

7. Queso cottage con semillas y fruta

8. Pudín de chía

9. Arepa integral con huevo

10. Manzana con mantequilla de almendras

11. Wrap integral de pavo y queso

@nutri.marielfdz Wrap de queso con pechuga de pavo san rafael balance Un platillo con mucho sabor, alto en proteína y hecho con ingredientes que tendrás en casa! Enserio lo tienes que preparar Ingredientes: - pechuga de pavo san rafael balance - 2 huevos - calabacita - tomate - espinaca - aguacate - queso de tu preferencia ♬ original sound - Nutri.marielfdz

12. Pan integral con ricotta y tomate