La investigación por la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, continúa sumando elementos dentro del proceso judicial que avanza de manera paralela en Colombia y Venezuela. La mujer fue vista por última vez el 13 de mayo, luego de practicarse una lipólisis láser en el establecimiento Beauty Láser M. L., un centro estético ilegal ubicado en el sur de Bogotá. Su cuerpo fue encontrado seis días después, el martes 19 de mayo, a un costado de una carretera en zona rural del municipio de Apulo, Cundinamarca.

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En medio de las pesquisas, las autoridades han logrado la captura de cinco personas. Entre ellas figuran Jesús Alberto Hernández y Kelvis Sequeira, detenidos el 18 de mayo en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Durante la audiencia de legalización de captura realizada el miércoles 20 de mayo, la Fiscalía expuso el presunto papel que ambos habrían desempeñado en el ocultamiento de pruebas relacionadas con el caso.

Fiscalía

Según las autoridades, los dos hombres tenían bajo su poder el vehículo de placas UCQ-340, el mismo en el que Yulixa habría sido trasladada la noche de su desaparición desde la supuesta clínica estética, ubicada en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

Mientras tanto, desde Venezuela surgió información que podría modificar el rumbo de la investigación. Tras las capturas de Edinson José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del negocio, en el estado Portuguesa, también fue detenido en Aragua Eduardo David Ramos, señalado inicialmente como un falso cirujano.

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No obstante, un informe divulgado por el medio venezolano El Guayacitano y confirmado posteriormente por Infobae Colombia indica que Ramos sí contaría con acreditaciones médicas. Luego de verificar sus antecedentes, las autoridades venezolanas encontraron registros que lo identifican como profesional de la salud.

Tomada de redes sociales Yulixa Toloza.

La información aparece en la plataforma del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitario (Sacs), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. Allí figura con el número de matrícula MPPS-110446, registrado el 21 de abril de 2015, en el tomo 273, folio 147, bajo el título de “Médico cirujano”.

Este hallazgo podría cambiar las imputaciones que enfrentaría en caso de ser extraditado a Colombia junto a Torres Sarmiento y Delgado Hernández. Entre los posibles delitos que estudia la Fiscalía se encuentran mala praxis médica, administración irregular de ketamina, omisión de socorro y desaparición forzada.

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Finalmente, la captura de Ramos abrió además un escenario de cooperación judicial entre ambos países para establecer los mecanismos de judicialización. Colombia busca su extradición para que responda también por delitos como secuestro simple, encubrimiento y destrucción de pruebas.