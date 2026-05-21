Tras la captura de cinco personas, dos en territorio colombiano y tres en Venezuela, el caso de Yulixa Toloza se va aclarando. Tras la audiencia en contra de los dos hombres capturados en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer detalles de otra persona que es buscada por estar presuntamente involucrada en la muerte de la mujer de 52 años.

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En la audiencia de legalización de capturas de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, los hombres que fueron contratados por María Fernanda Delgado Hernández, dueña de Beauty Láser, la clínica donde fue intervenida Toloza, para buscar el vehículo donde fue trasladada la víctima, se mencionó a un hombre conocido como ‘Leo’, de quien se tienen imágenes entrando y saliendo del sitio y que sería el anestesiólogo que participó en el procedimiento estético.

De acuerdo a lo expresado por la fiscal 202 de la Uri de Usaquén, además de Delgado Hernández, su esposo Edinson Torres y Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano que operó a Yulixa, se identificó al anestesiólogo que también intervino en el procedimiento gracias a unos videos que ya están en manos de la Fiscalía.

Este dato cobra gran relevancia luego de que Medicina Legal indicara que una de las posibles causas de la muerte de Yulixa podría ser la mala aplicación de anestésicos.

En videos que presentó la Fiscalía se ve a ‘Leo’ entrar el miércoles 13 de mayo, en horas de la mañana, con bata antifluidos negra, a Beauty Láser.

Otro de los datos que presentó el ente acusador es que está verificando si un certificado del Ministerio de Salud de Venezuela es real, en relación al cirujano Eduardo David Ramos.

Sobre ‘Leo’, se investiga si tiene algún tipo de estudio o preparación para aplicar los sedantes.

Medicina Legal entrega la primera hipótesis de la causa de la muerte de Yulixa Toloza

Medicina Legal dio a conocer en las últimas horas la primera hipótesis sobre la causa de la muerte de Yulixa Toloza, quien murió tras realizarse una lipólisis láser en una clínica estética ilegal del sur de Bogotá y cuyo cadáver fue hallado esta semana en la carretera a la altura de Apulo, Cundinamarca.

Según la entidad forense, a la víctima le habrían perforado un pulmón en medio del procedimiento estético que tiene un costo que va de $15 a $20 millones, pero en la clínica en cuestión le habrían cobrado de $3 a $5 millones.

La doctora María Consuelo Carranza, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, citada por el noticiario televisivo Noticias Caracol explicó que “este es un procedimiento médico quirúrgico invasivo en donde entran con líquidos por dentro del cuerpo, debajo de la piel y pueden perforar, cuando no son manos expertas, el pulmón perfectamente y puede presentar síntomas o una complicación de intoxicación por anestésicos”.

Y advirtió que ningún procedimiento de este tipo “se maneja en una institución pequeña, ni en una clínica de garaje, ni en una sala estética, porque debe ser remitida inmediatamente en ambulancia a un medio, un nivel superior”.