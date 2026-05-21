Los dos presuntos responsables del crimen de Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de la Universidad de Los Andes, podrían quedar en libertad el próximo 20 de junio por vencimiento de términos, según indicó el abogado de la familia, Camilo Rincón.

Leer más: Petro le responde a Bernie Moreno que insinuó que EE. UU. podría no reconocer el resultado de las presidenciales

Los señalados asesinos son Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, quienes habrían golpeado brutalmente a Jaime Esteban a la salida de una fiesta de Halloween en octubre de 2025.

La defensa de la víctima señaló a Noticias Rcn que “el 20 de junio de no instalarse la audiencia de juicio, estos dos sujetos podrían quedar en libertad, a mi manera de ver, por una actitud de desidia del juez de conocimiento”.

Rincón advirtió que el cambio de juez y las dilaciones procesales ponen en riesgo la justicia en el caso del estudiante.

“Hubo un cambio de juez, paradójicamente un juez de descongestión que ha sido más bien de congestión”, dijo el abogado al medio antes citado, haciendo énfasis en que el proceso avanzaba favorablemente hasta que cambiaron al juez que llevaba el caso.

Rincón explicó además que “las pruebas, como tal, en la audiencia preparatoria no se han terminado de denunciar por parte de la defensa y por ende no se ha iniciado el juicio”.

Ver también: Los obstáculos judiciales que tiene Colombia para traer a capturados por el caso de Yulixa Toloza desde Venezuela

La situación, según la defensa, se agravó cuando el juez designado no pudo asistir a la audiencia de continuidad programada. “El juez no pudo asistir porque se encuentra en capacitación por los comicios electorales”, reveló el abogado, quien manifestó su descontento con esta decisión.

Rincón asegura que todo está listo para una condena, y que además ya hay dos capturados por el crimen de su cliente, caso contrario al de Luis Andrés Colmenares, que tomó como referencia.