La empresa Triple A hizo un llamado a la ciudadanía para que consulte y respete los horarios y frecuencias establecidos para la recolección de residuos sólidos en Barranquilla y los municipios de Sabanalarga, Puerto Colombia, Tubará, Ponedera y Galapa, con el fin de garantizar la eficiencia del servicio y mantener limpios los espacios públicos.

La compañía informó que la programación de rutas está disponible en Triple A y recordó que diariamente se recolectan más de 1.700 toneladas de residuos sólidos en sus áreas de prestación.

Según la empresa, sacar las bolsas de basura fuera de los horarios establecidos genera acumulación de residuos, malos olores y afectaciones a la salud pública. Además, advirtió que los desechos permanecen más tiempo en las calles, pueden romperse por acción de animales y favorecer la proliferación de moscas y roedores.

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La gerente de Aseo de Triple A, Zandra Mantilla, explicó que los residuos deben presentarse para la recolección hasta tres horas antes del horario estipulado para cada sector, tal como lo establece el Decreto 1077 de 2015.

“Las bolsas permanecen más tiempo en la calle, se rompen por acción de animales, generan malos olores frente a las viviendas y favorecen la presencia de moscas y roedores que pueden afectar la salud de quienes viven en el sector”, señaló Mantilla.

La funcionaria agregó que la disposición inadecuada de residuos también puede provocar obstrucciones en drenajes y alcantarillas, incrementando el riesgo de taponamientos durante las temporadas de lluvia y deteriorando las condiciones de las vías y espacios públicos.

Triple A también pidió a la comunidad evitar entregar residuos a personas no autorizadas para su transporte, debido a que en muchos casos estos materiales terminan abandonados en calles, arroyos, lotes baldíos y otros espacios públicos, generando contaminación y problemas de salubridad.

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Asimismo, la empresa reiteró la importancia de hacer un manejo adecuado de los residuos voluminosos como escombros, podas, muebles en desuso, colchones y otros elementos de gran tamaño, los cuales no deben disponerse junto con la basura convencional.

Para estos casos, la compañía mantiene habilitado un servicio especial de recolección que puede solicitarse a través de la línea 116 o mediante WhatsApp al número 3169006116, con el propósito de ofrecer una alternativa segura y responsable para la disposición de este tipo de residuos.