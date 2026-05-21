El Gobierno nacional expidió en las últimas horas la Resolución 000358 de 2026, un marco normativo clave liderado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el Ministerio de Minas y Energía, diseñado para agilizar la transición energética en el territorio colombiano.

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La medida, expedida a través del UPME, busca acelerar la entrada de nuevos proyectos de energía al Sistema Interconectado Nacional. “Fortalecer la confiabilidad eléctrica del país y responder al crecimiento de la demanda energética hacia 2029 y 2030″, señaló el Gobierno.

De acuerdo a la Unidad de Planeación Minero Energética, la resolución busca destrabar proyectos de energía limpia -liberando unos 6.3 GW de capacidad en la red-, depurar conexiones estancadas y fortalecer la confiabilidad eléctrica.

“La nueva normativa define los procedimientos, criterios técnicos y plazos para resolver las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos con obligaciones con el sistema, como aquellos adjudicados en subastas de confiabilidad o contratación de largo plazo, y de proyectos que ya cuentan con trámites ambientales cumplidos”, se lee en el comunicado.

Cabe señalar que la resolución surge como respuesta a la necesidad de agilizar la entrada de nueva generación eléctrica al país, especialmente ante las proyecciones de crecimiento de la demanda energética y los riesgos asociados al retraso de proyectos estratégicos.

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Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) advirtió que resulta “necesario agilizar el proceso de asignación de capacidad de transporte” para garantizar el abastecimiento energético nacional hacia 2029 y 2030.