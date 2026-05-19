Con el fin de contrastar la información reportada con la realidad de los campos de producción de gas, la Superservicios realizó una visita de inspección a la empresa Canacol, que actualmente tiene cerca del 8% de la producción de Gas Natural en el país.

Durante la visita, encabezada por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, los equipos técnicos y jurídicos de la entidad recorrieron las instalaciones de campo Jobo (Sahagún), verificando en terreno el estado actual de los pozos, la infraestructura de producción y los registros operativos y de esta forma realizar un análisis a fondo de cada uno de los aspectos de la compañía, que actualmente se encuentra atravesando un proceso de insolvencia.

Entre los primeros hallazgos está el hecho que actualmente Canacol tiene contratos para entregar 110 GBTUD de gas en firme, y durante la visita se evidenció que está produciendo solamente 71 GBTUD lo cual llevó a realizar una revisión de las condiciones operativas y el detalle de las condiciones geológicas y administrativas que han llevado a que la producción hoy no alcance a cubrir las obligaciones comerciales en firme que tiene la compañía.

Durante el recorrido el Superintendente Durán Carrón expresó: “Desde la Superintendencia hacemos un llamado expreso a los administradores de la empresa a actuar con responsabilidad: a planear con rigor, a inyectar los recursos necesarios para estabilizar la operación y a tomar decisiones oportunas que protejan la continuidad del suministro. Del mismo modo, exhortamos a los responsables del proceso de insolvencia en curso a actuar con la mayor celeridad posible, tramitando con diligencia cada etapa del proceso, pues cada día cuenta cuando está en juego el abastecimiento de gas de millones de colombianos”.