El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, cuestionó este martes la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de endeudarse mediante la colocación de Títulos de Tesorería TES en el mercado público de valores, por $6 billones, a unas tasas cercanas al 15 %.

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Los Títulos de Tesorería TES son documentos valor que funcionan como un préstamo que le hace el Tesoro Nacional al mercado de valores y los inversionistas expresan su interés y pactan una tasa de interés para cada referencia.

El Ministerio de Haciendo y Crédito Público explicó el pasado miércoles 13 de mayo que la subasta en pesos (COP) tiene referencia de vencimiento a cuatro años (2030), nueve años (2035), 14 años (2040) y 32 años (2058).

Las tasas de interés de corte de la subasta quedaron establecidas en 14,790 % para los TES con vencimiento en 2030; 14,300 % para 2035; 13,968 % para 2040, y 13,940 % para los TES con vencimiento en 2058.

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Según la cartera de Hacienda, Colombia recibió ofertas de compra de TES por $12,3 billones, es decir, 4,1 veces el monto convocado inicialmente.

En entrevista con ‘Blu Radio’, el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que las tasas con las que el Gobierno se endeudó son muy altas.

“¿De qué le sirve a usted estar pagando la deuda, pero liberando el cupo para endeudarse más y endeudarse a un mayor costo?”, cuestionó el funcionario en dicha emisora.

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Indicó además que la sostenibilidad fiscal del país está en riesgo porque los gastos del Gobierno están superando los ingresos.

“No se trata de satanizar la deuda, sino de mirar para qué se está endeudando el país”, sostuvo Rodríguez.

Balance de la advertencia fiscal y traslado de observación por manejo de la deuda pública

Este 19 de mayo la Contraloría General de la República presentó el primer balance del seguimiento de la advertencia emitida al Ministerio de Hacienda sobre el manejo de la deuda pública.

El ente de control advirtió sobre “la persistencia de los riesgos asociados a la operación anunciada y a las condiciones recientes de financiamiento del Gobierno Nacional”.

“En particular, el seguimiento identificó riesgos derivados de la apreciación del franco suizo frente al dólar, situación que podría implicar un mayor costo en dólares por cada franco y reducir los beneficios cambiarios y fiscales anunciados por el Gobierno Nacional. Frente a esta situación, la Contraloría, en el marco de sus competencias, continuará vigilando el cierre de la operación que, según se ha informado, se dará en las próximas semanas”, señaló el ente en un comunicado.

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Sobre la adjudicación de Títulos de Tesorería (TES) realizada el pasado 13 de mayo, la Contraloría indicó que “se realizó bajo tasas significativamente superiores a la registrada en la subasta anterior del 29 de abril de 2026, registrando un incremento de 68 puntos básicos”.

Consideró el ente que este comportamiento refleja “un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno Nacional y podría aumentar la carga futura del servicio de la deuda pública”.

También observó que el pasado 5 de mayo el Ministerio expidió la Resolución No. 0946, mediante la cual se autorizó la ampliación de los mecanismos de sobreadjudicación, permitiendo adjudicar hasta el 100 % del monto inicialmente convocado cuando la demanda alcance tres veces la oferta.

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“Históricamente el límite había sido el 50 % con una demanda de 2,5 veces la oferta. Esta modificación podría resultar contraria al objetivo de reducir el endeudamiento, en la medida en que flexibiliza las condiciones para nuevas colocaciones de deuda”, sostuvo el ente.

En ese sentido, señaló que, de mantenerse la adjudicación de deuda a las tasas de interés actualmente registradas, podría verse comprometido el cumplimiento de la meta de déficit fiscal para 2026 establecida en el Plan Financiero, correspondiente al -5,1 % del PIB. Incluso, el déficit podría alcanzar niveles superiores a los registrados en 2025, cuando se ubicó en -6,4 % del PIB.