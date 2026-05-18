La Policía Nacional de Colombia informó este lunes 18 de mayo sobre nuevos avances en la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, ocurrida en Bogotá.

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A través de un comunicado, la institución señaló que fue ubicado un vehículo presuntamente relacionado con el caso y que dos personas consideradas clave dentro del proceso investigativo quedaron a disposición de la Fiscalía.

La Policía indicó que el vehículo fue encontrado en un sector residencial de Cúcuta, Norte de Santander, donde investigadores y peritos forenses adelantan “procedimientos técnico-científicos orientados a la recolección y análisis de elementos materiales probatorios”.

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Dame el titulo enfocado por esta parte. Asimismo, las autoridades detallaron que durante las diligencias fueron realizadas “inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas”, acciones que buscan fortalecer las líneas de investigación y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Finalmente, la Policía aseguró que las labores continúan y que siguen en la búsqueda de Yulixa Toloza, por lo que se mantienen de manera intensiva las acciones de búsqueda, verificación y análisis criminal en diferentes puntos priorizados.