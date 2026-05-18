Una tragedia se registró a las 12:18 del mediodía de este sábado 16 de mayo, en la calle 7 del barrio La Iglesia, en el municipio de Juan de Acosta, Atlántico.

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La víctima fue identificada como Willinton José Coronell Oliveros, de 48 años, quien murió tras recibir una descarga eléctrica, cuando se encontraba arriba de un árbol recogiendo hojas.

Según información preliminar, el hombre había subido a un árbol de aproximadamente 15 metros de altura con el propósito de recoger hojas que serían utilizadas para la preparación de pasteles. Sin embargo, en medio de la labor, habría tenido contacto accidental con cables de alta tensión.

La descarga eléctrica provocó que la víctima cayera al vacío desde varios metros de altura, generando momentos de angustia entre las personas que se encontraban cerca del lugar.

Habitantes del sector le prestaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al hospital del municipio de Juan de Acosta, donde se confirmó su muerte.

Los hechos son materia de investigación por parte de la Policía Judicial, quienes serán los encargados de esclarecer las circunstancias de esta tragedia.