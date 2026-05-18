A eso de las 10:55 de la noche se registró un grave hecho de sangre en el barrio Las Palmas, donde un adulto mayor murió tras ser atacado a machetazos presuntamente por su hermano. El aberrante caso se presentó en el interior de una vivienda, ubicada en la carrera 8G con calle 35B, Suroriente de Barranquilla.

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Las autoridades reportaron que el hoy occiso respondía al nombre de Alfredo Antonio Gutiérrez Peña, de 72 años, quien se encontraba en el interior de su vivienda, cuando fue atacado por su hermano, presuntamente en estado de embriaguez.

Se conoció que el agresor, identificado como Adalberto Gutiérrez Peña, de 66 años, ingresó al inmueble, portando un machete, con el que le ocasionó varias heridas a Alfredo Antonio.

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Malherido y en un intento desesperado por pedir ayuda, la víctima alcanzó a salir de la vivienda. Sin embargo, apenas logró llegar hasta la parte externa del inmueble, donde terminó desplomándose sobre el suelo, sin signos vitales.

Según información entregada por familiares a los investigadores, detrás del crimen existirían viejos problemas personales y económicos relacionados con la intención de vender la vivienda que ambos hermanos habrían recibido como herencia de sus padres.

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El presunto agresor permaneció en el lugar de los hechos y fue capturado minutos después por agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla.