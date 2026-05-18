Lo que durante años habría sido una disputa silenciosa por una vivienda familiar, terminó convirtiéndose en una verdadera tragedia la noche de este domingo 17 de mayo en el barrio Las Palmas, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

Leer más: Ataque a bala dentro de un billar en el barrio Villa San Pedro II dejó siete personas heridas

Alfredo Antonio Gutiérrez Peña, de 72 años, murió tras ser atacado con un machete, presuntamente por su propio hermano, en hechos registrados hacia las 10:55 p.m. en una residencia ubicada en la carrera 8G con calle 35B.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el adulto mayor se encontraba descansando dentro de la vivienda cuando, en medio de la noche, llegó su hermano Adalberto Gutiérrez Peña, de 66 años, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Las primeras versiones señalan que el hombre tomó un machete y arremetió violentamente contra Alfredo Antonio, causándole múltiples heridas.

Malherido y en un intento desesperado por pedir ayuda, la víctima alcanzó a salir de la vivienda. Sin embargo, apenas logró llegar hasta la parte externa del inmueble, donde terminó desplomándose sobre el suelo, sin signos vitales.

La escena causó conmoción entre los vecinos del sector, quienes alertaron rápidamente a las autoridades tras escuchar los gritos y el alboroto que provenía de la casa.

Según información entregada por familiares a los investigadores, detrás del crimen existirían viejos problemas personales y económicos relacionados con la intención de vender la vivienda que ambos hermanos habrían recibido como herencia de sus padres.

El presunto agresor permaneció en el lugar de los hechos y fue capturado minutos después por agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla.