Un nuevo hecho de sangre se registró la tarde de este domingo en el barrio Siete de Abril, donde un hombre conocido con el alias de ‘El Comando’ fue asesinado a tiros dentro de una vivienda.

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La víctima fue identificada como Tomás Enrique Velásquez Zarabia, de 46 años, quien alcanzó a ser trasladado al Paso Santa María, aunque ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El crimen ocurrió hacia las 4:20 p. m., en el sector conocido como la ‘Torre 15’, ubicado en la carrera 62 con calle 1 Sur.

Según información recopilada por las autoridades y testimonios de vecinos del sector, el hombre se encontraba al interior de la vivienda cuando comenzaron a escucharse varias detonaciones.

Segundos después, habitantes observaron a dos sujetos salir corriendo del inmueble y huir a pie del lugar.

Al ingresar a la casa, encontraron a Velásquez Zarabia tendido en el suelo gravemente herido, por lo que fue auxiliado y llevado hasta el centro asistencial, donde un médico de turno certificó su fallecimiento.

Las autoridades indicaron que el lugar donde ocurrieron los hechos corresponde a una zona de invasión del sector.

Asimismo, información suministrada por habitantes de la zona manifestaron que la víctima residía sola y se desempeñaba como conductor de taxi. De igual manera, investigadores manejan la hipótesis de que presuntamente tendría vínculos con el grupo delincuencial Los Pepes.

La Policía también señaló que en la zona donde ocurrió el homicidio tienen injerencia criminal estructuras como Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo.