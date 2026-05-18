Los Bomberos reanudaron este lunes las labores de control de dos graves incendios forestales registrados en la tarde del pasado domingo en el cerro Quitasol, en Bello, Antioquia.

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Esto en medio del inicio de un periodo de transición a una época de menos lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá.

Las conflagraciones se iniciaron una el sector conocido como La Tomatera, en la vía que conduce hacia el municipio de San Pedro, y otra en el sector de Ciudad Perdida.

Alcaldía de Bello/Cortesía

Por ello las labores de extinción de las llamas se extendieron el pasado domingo hasta altas horas de la noche.

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Al respecto, Julio Tamayo, teniente del Cuerpo de Bomberos de Bello, citado por la emisora Blu Radio, explicó que “las condiciones meteorológicas han mejorado, por lo cual el trabajo de extinción y sofocación en los dos incendios se ve un poquito más avanzado. Para horas de la mañana (de este lunes) se tendrá programada otra intervención con apoyo de otras entidades para poder controlar el incendio en su totalidad”.

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