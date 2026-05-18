El caso de la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en un centro ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá, sigue conmocionando al país.

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La mujer entró en la mañana del miércoles 13 de mayo para realizarse un procedimiento médico en la clínica de nombre Beauty Láser M-L- y horas más tarde, cuando algunas amigas fueron a llevarle ropa y objetos personales, descubrieron que ya no estaba en la habitación donde se recuperaba de una lipólisis con láser.

Días más tarde, luego de las investigaciones por parte de las autoridades, se revelaron videos de cámaras de seguridad donde se nota el momento en que varias personan sacan a Yulixa del centro estético, arrastrada, y la suben a un vehículo de color negro.

Ante la mirada de los transeúntes que estaban por el lugar, dos hombres procuran apurarse para ingresar a la paciente al vehículo y desde ahí se perdió el rastro. En las piezas audiovisuales se logra percibir que Yulixa estaba demasiado débil como para poder caminar por su propia cuenta.

De acuerdo con varias cámaras de seguridad, el vehículo involucrado fue visto en el establecimiento a las 7:20 p.m. del miércoles 13 de mayo en el centro estético, sur de Bogotá, y luego a la 1:50 a.m., aproximadamente, en el peaje Los Andes, saliendo de Bogotá por el sentido norte.

Las investigaciones, además de establecer dónde dejaron a Yulixa, tras sacarla a rastras del local, se centran en ubicar a María Fernanda Martínez, dueña del local, a su pareja, Edinson Torres, y al supuesto cirujano, Eduardo David Ramos.

Sobre el paradero de estas personas, El Tiempo reveló que se conoció una llamada que podría indicar dónde se encuentran.

De acuerdo con la información del medio nacional, Edinson Torres le hizo una llamada a un allegado en la noche del pasado viernes, dos días después de que se reportara la desaparición de Yulixa.

En la llamada, Torres indicó que “está bien” y que se encuentra en Venezuela, de donde es oriundo, al igual que su pareja, María Fernanda Martínez.

Reseña el medio que inicialmente se creyó que era un dato para desinformar a las autoridades, se revelaron videos de peajes que muestran el vehículo involucrado en varios peajes fuera de Bogotá. Por esta información, no se descarta solicitar colaboración a las autoridades venezolanas para rastrear a los dueños del centro estético ilegal.