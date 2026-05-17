Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Carlos Andrés Tena Reyes, médico ginecólogo señalado de haber abusado sexualmente de varias de sus pacientes.

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La Fiscalía General de la Nación indicó que, según las evidencias que dan cuenta de la presunta responsabilidad del ginecólogo, los abusos habrían ocurrido en un consultorio privado ubicado en el barrio San Rafael de Zipaquirá, Cundinamarca, entre 2024 y 2026.

En medio de las investigaciones, las autoridades lograron identificar a dos víctimas, de 19 y 30 años, quienes acudieron a consulta y habrían sido sometidas por el especialista a actos en contra de su integridad, libertad y formación sexual. Una de ellas fue accedida.

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Para la Fiscalía el profesional presuntamente aprovechó el estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas.

En ese sentido, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

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El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez, deberá cumplir medida de aseguramiento preventima mientras avanza el proceso y se determina su responsabilidad.