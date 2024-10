Una Juez de la República solicitó medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión en centro carcelario de Riohacha, en contra del presunto homicida del médico Ricardo Rodríguez Brochero. Además, la jurista requirió que el sindicado sea trasladado de inmediato a la ciudad de Riohacha, La Guajira.

Por su parte, la defensa de la víctima y familiares del ginecólogo manifestó que solicita que el presunto homicida sea privado de su libertar en un centro diferente al de la capital de La Guajira, proponiendo que sea en la ciudad de Valledupar, Barranquilla o en Santa Marta, esto debido a que la familia del fallecido teme por su integridad.

En desacuerdo se encuentra la defensa del acusado, quien apeló a la decisión de la juez a cargo, Mauren Puente Vidal, abogada de Nilson Solano, expresó que el auto está basado en suposiciones, debido a que el procesado podría tener una relación sentimental con una Fiscal; además expresó que debe haber una segunda valoración del historial clínico de Solano Brochero.

“Queremos decisiones jurídicas y no basadas en el duelo” expresó.

Igualmente, la Fiscalía continuará las investigaciones en contra de Nilson, debido a que la juez del caso manifestó que existieron algunas irregularidades en la recolección de pruebas, que presuntamente favorecieron al enjuiciado, esto ya que este pertenece a la rama judicial.

Lo anterior, debido a que durante la audiencia se informó que al acusado no se le realizó una prueba de alcoholemia, y que el investigador a cargo basó dicho dictamen en un supuesto de una trabajadora de la salud de un centro asistencial del municipio de Barrancas, donde sostiene en el historial clínico que Nilson Solano estaba en un aparente estado de embriaguez, pero no señala cual grado presentaba el día de lo ocurrido, y sin embargo luego de esto, no se le hace ningún estudio específico.

Así mismo, Puente Vidal argumentó que solicita en segunda estancia se revoque la medida solicitada por la juez, y expresa que su defendido debe obtener casa por cárcel, como instancia preventiva.

Un delegado de la Procuraduría, apoyó la apelación de la defensa, informando que el caso se tornó ambiguo, y que el agravante de esta situación no corresponde a los hechos jurídicamente relevantes.

“A la juez se le fue la mano” expresó Flavio Alberto Rojas, procurador presente en la audiencia, debido a que ciertas situaciones no deben ser atribuidas al señalado.

Cabe indicar que en la pasada reunión judicial Solano Brochero informó a toda la audiencia que no acepta el cargo por el homicidio en circunstancia doloso, ya que él no quería asesinar al ginecólogo, y afirmó que quienes dicen esto sería actuar en contra de su memoria, pero que si aceptaba los cargos por el delito de homicidio culposo.